Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 17.01
87,64
95,60
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Кредит наличными АТБ вошел в число лучших предложений 2023 года

Кредит наличными АТБ вошел в число лучших предложений 2023 года
Иллюстрация: ДК

Финансовый портал Выберу.ру подготовил рейтинг лучших потребительских кредитов по итогам 2023 года. Кредит наличными от Азиатско-Тихоокеанского банка занял 4-е место.

#НОВОСТИ
При составлении рейтинга аналитики провели комплексное ранжирование по основным параметрам: величине минимальной процентной ставки, диапазону процентов в условиях кредита, полной стоимости кредита, размеру ежемесячных платежей, сумме и сроку кредитования, стоимости страхования, если оно необходимо для понижения ставки, а также влияние платной опции на уменьшение процентов. Также редакция учитывала отсутствие комиссий и скрытых выплат. 
 
Кредит наличными в АТБ можно получить на сумму от 30 тысяч до 5 миллионов рублей, срок – до 7 лет. Досрочное погашение доступно без дополнительных ограничений и комиссий.
 
Чтобы оформить заявку на кредит, нужно обратиться в любое удобное отделение банка или оставить заявку онлайн. Также на сайте АТБ можно рассчитать стоимость кредита и размер ежемесячного платежа.
 
Остались вопросы? Сотрудники Азиатско-Тихоокеанского банка помогут! Телефон 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).
 
Реклама
 
Автор: Александр Вознесенский
Самое читаемое
  • Силовики решили остановить земельный беспредел в Емельяновском районеСиловики решили остановить земельный беспредел в Емельяновском районе
  • Василий Нелюбин покинет пост вице-губернатора Красноярского краяВасилий Нелюбин покинет пост вице-губернатора Красноярского края
  • Красноярск стал лидером по росту аренды торговых помещенийКрасноярск стал лидером по росту аренды торговых помещений
  • Мигранты стали возвращаться в Красноярский крайМигранты стали возвращаться в Красноярский край
  • Предприятиям Красноярского края могут запретить отапливаться углемПредприятиям Красноярского края могут запретить отапливаться углем
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.