Кредит наличными АТБ вошел в число лучших предложений 2023 года

Финансовый портал Выберу.ру подготовил рейтинг лучших потребительских кредитов по итогам 2023 года. Кредит наличными от Азиатско-Тихоокеанского банка занял 4-е место.

При составлении рейтинга аналитики провели комплексное ранжирование по основным параметрам: величине минимальной процентной ставки, диапазону процентов в условиях кредита, полной стоимости кредита, размеру ежемесячных платежей, сумме и сроку кредитования, стоимости страхования, если оно необходимо для понижения ставки, а также влияние платной опции на уменьшение процентов. Также редакция учитывала отсутствие комиссий и скрытых выплат.

Кредит наличными в АТБ можно получить на сумму от 30 тысяч до 5 миллионов рублей, срок – до 7 лет. Досрочное погашение доступно без дополнительных ограничений и комиссий.

Чтобы оформить заявку на кредит, нужно обратиться в любое удобное отделение банка или оставить заявку онлайн . Также на сайте АТБ можно рассчитать стоимость кредита и размер ежемесячного платежа.

Остались вопросы? Сотрудники Азиатско-Тихоокеанского банка помогут! Телефон 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

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