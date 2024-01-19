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«ПапаДом» первым получил разрешение работы с эскроу-счетами в Красноярском крае

«ПапаДом» первым получил разрешение работы с эскроу-счетами в Красноярском крае
Иллюстрация: «ПапаДом»

Эскроу в ИЖС долгожданная услуга для тех, кто собирается строить дом, но боится получить «недострой» или потерять деньги. Изменения в законодательстве помогут сохранить денежные средства.

#НОВОСТИ
Новый инструмент в ИЖС — эскроу — будет работать по аналогии со строительством многоквартирных домов. Банк переводит деньги на специальный эскроу-счет. Они остаются заблокированными на счете до завершения всех работ. Застройщик получит оплату только после сдачи дома специальной комиссии. Сроки строительства по такому виду расчетов сдвигаться не могут.
 
Работать в эскроу-системе могут компании, которые прошли многофакторную проверку, подтвердили финансовую отчетность и предоставили полную информацию о построенных объектах. Строительная компания «ПапаДом» первой получила разрешение работы с эскроу-счетами в Красноярском крае.
 
Она предлагает клиентам все виды льготных ипотечных программ Банка ДОМ.РФ по специальным условиям. Открытие эскроу-счета в государственном Банке ДОМ.РФ бесплатно. Лимит по программе ограничен.
 
Все подробности тут. Телефон для справок 200 200 1.
 
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Автор: Александр Вознесенский
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