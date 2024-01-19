В выходные в Красноярске будет около -13

Специалисты Гидрометцентра России рассказали о погоде в Красноярске в предстоящие выходные.

По данным специалистов, в субботу и воскресенье в столице края будет -13℃. В ночь с суботы на воскресенье похолодает до -22℃, а в ночь на понедельник будет -21℃.

Осадков в выходные не будет. В воскресенье ожидается солнечная погода. Кроме того, 19... 22 января в Красноярске будет действовать режим НМУ.

На следующей неделе в Красноярске днем будет около -10℃, а в темное время суток -16℃.