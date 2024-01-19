Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 18.01
88,35
96,05
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В выходные в Красноярске будет около -13

В выходные в Красноярске будет около -13
Иллюстрация: frimufilms / ru.freepik.com

Специалисты Гидрометцентра России рассказали о погоде в Красноярске в предстоящие выходные.

#НОВОСТИ
По данным специалистов, в субботу и воскресенье в столице края будет -13℃. В ночь с суботы на воскресенье похолодает до -22℃, а в ночь на понедельник будет -21℃.
 
Осадков в выходные не будет. В воскресенье ожидается солнечная погода. Кроме того, 19... 22 января в Красноярске будет действовать режим НМУ.
 
На следующей неделе в Красноярске днем будет около -10℃, а в темное время суток -16℃. 
 
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Силовики решили остановить земельный беспредел в Емельяновском районеСиловики решили остановить земельный беспредел в Емельяновском районе
  • Василий Нелюбин покинет пост вице-губернатора Красноярского краяВасилий Нелюбин покинет пост вице-губернатора Красноярского края
  • Владимир Путин и Владислав Логинов обсудили переезд офиса «Русгидро» в КрасноярскВладимир Путин и Владислав Логинов обсудили переезд офиса «Русгидро» в Красноярск
  • Мигранты стали возвращаться в Красноярский крайМигранты стали возвращаться в Красноярский край
  • Красноярск стал лидером по росту аренды торговых помещенийКрасноярск стал лидером по росту аренды торговых помещений
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.