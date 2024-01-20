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На месте хладокомбината в Красноярске могут построить жилой район

На месте хладокомбината в Красноярске могут построить жилой район
Иллюстрация: Avito

Предприятие продано под застройку. Редевелопментом займется «СМ.Сити», именно эта компания приобрела промышленную недвижимость.

#НОВОСТИ

О сделке свидетельствуют данные Росреестра — участок на Телевизорной, 6 теперь принадлежит компании СЗ «Новый город», входящей в группу «СМ.Сити». Площадь земли под предприятием составляет 32,9 тыс. кв. м.

На территории сейчас размещается несколько зданий и строений, включая сам бывший хладокомбинат площадью 22,4 тыс. кв. м. Предприятие «Красноярский хладокомбинат» перестало существовать в сентябре 2023. Сам участок с 2022, после изменений в генплане,  находится в зоне общественно-деловой застройки, что позволяет строить, в том числе и жилье.

Напомним, хладокомбинат был основан в 1963. Здесь хранился продуктовый госрезерв. Также предприятие пыталось заниматься выпуском колбас и мороженого по брендом «Хладко». С начала «нулевых» предприятие свернуло производство. Владелец все эти годы сдавал площади промышленной недвижимости в аренду.

Добавим, у «СМ. Сити» реализуется редевелоперский проект на месте Завода электромонтажных изделий, который находится рядом. На месте предприятия строится ЖК «Октябрьский».

В целом, вторая жизнь «уснувшей» коммерческой недвижимости — растущий тренд во всем мире.

 

Автор: Петр Савельев
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