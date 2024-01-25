Известный бизнес-стратег России проведет семинар в Красноярске

20 февраля в Красноярске пройдет семинар одного из самых известных бизнес-стратегов России — Аркадия Цукера.

Аркадий представит свою новую программу «Время хитрых стратегий или как стать более устойчивым и обмануть хаос: методы разработки стратегий и стратегических решений в современных условиях».

В современном мире, где хаос и неопределенность стали постоянными спутниками, устойчивость и способность адаптироваться к изменениям становятся ключевыми навыками для успеха.

На семинаре вы узнаете: как строить среднесрочные и долгосрочные стратегии в быстро меняющемся мире? На что в управлении бизнесом можно опираться сейчас и в ближайшее время?

Семинар предназначен для собственников бизнеса, ТОП-менеджеров, руководителей отделов и для всех, кто хочет понимать, как жить и строить бизнес в неопределенности.

В программе:

Как обхитрить время, не обманывая себя: системный взгляд на актуальную ситуацию

Мыслить в плоскости трех стратегий

Видеть возможности

Работать со страхами

Управлять системой решений

Стратегировать в долгую, несмотря ни на что

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Организатор: Центр бизнес-мастерства «Харизма»

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