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Известный бизнес-стратег России проведет семинар в Красноярске

Известный бизнес-стратег России проведет семинар в Красноярске
Иллюстрация: организаторы мероприятия

20 февраля в Красноярске пройдет семинар одного из самых известных бизнес-стратегов России — Аркадия Цукера.

#НОВОСТИ

Аркадий представит свою новую программу  «Время хитрых стратегий или как стать более устойчивым и обмануть хаос: методы разработки стратегий и стратегических решений в современных условиях».

В современном мире, где хаос и неопределенность стали постоянными спутниками, устойчивость и способность адаптироваться к изменениям становятся ключевыми навыками для успеха. 

На семинаре вы узнаете: как строить среднесрочные и долгосрочные стратегии в быстро меняющемся мире? На что в управлении бизнесом можно опираться сейчас и в ближайшее время?

Семинар предназначен для собственников бизнеса, ТОП-менеджеров, руководителей отделов и для всех, кто хочет понимать, как жить и строить бизнес в неопределенности.

В программе: 

  • Как обхитрить время, не обманывая себя: системный взгляд на актуальную ситуацию

  • Мыслить в плоскости трех стратегий

  • Видеть возможности

  • Работать со страхами

  • Управлять системой решений

  • Стратегировать в долгую, несмотря ни на что

Подробнее читайте тут

Организатор: Центр бизнес-мастерства «Харизма»

Реклама, charisma.ru
Автор: Александр Вознесенский
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