Известный бизнес-стратег России проведет семинар в Красноярске
20 февраля в Красноярске пройдет семинар одного из самых известных бизнес-стратегов России — Аркадия Цукера.
Аркадий представит свою новую программу «Время хитрых стратегий или как стать более устойчивым и обмануть хаос: методы разработки стратегий и стратегических решений в современных условиях».
В современном мире, где хаос и неопределенность стали постоянными спутниками, устойчивость и способность адаптироваться к изменениям становятся ключевыми навыками для успеха.
На семинаре вы узнаете: как строить среднесрочные и долгосрочные стратегии в быстро меняющемся мире? На что в управлении бизнесом можно опираться сейчас и в ближайшее время?
Семинар предназначен для собственников бизнеса, ТОП-менеджеров, руководителей отделов и для всех, кто хочет понимать, как жить и строить бизнес в неопределенности.
В программе:
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Как обхитрить время, не обманывая себя: системный взгляд на актуальную ситуацию
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Мыслить в плоскости трех стратегий
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Видеть возможности
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Работать со страхами
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Управлять системой решений
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Стратегировать в долгую, несмотря ни на что
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Организатор: Центр бизнес-мастерства «Харизма»