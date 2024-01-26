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В Красноярске на выходных придет похолодание

В Красноярске на выходных придет похолодание
Иллюстрация: wirestock / ru.freepik.com

Специалисты Гидрометцентра России прогнозируют похолодание в воскресенье. Морозно будет и на следующей неделе.

#НОВОСТИ
По данным синоптиков, в субботу, 27 января, в Красноярске будет -10℃. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до -19℃. В воскресенье, 28 января, днем ожидается -14, а к ночи похолодает до -23℃.
 
Осадки в выходные специалисты Гидрометцентра не прогнозируют. 
 
На следующей неделе в городе будет морознее, но осадков не ожидается. Днем будет около -16℃, а по ночам  -23, -26℃.
Автор: Петр Савельев
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