В Красноярске на выходных придет похолодание

Специалисты Гидрометцентра России прогнозируют похолодание в воскресенье. Морозно будет и на следующей неделе.

По данным синоптиков, в субботу, 27 января, в Красноярске будет -10℃. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до -19℃. В воскресенье, 28 января, днем ожидается -14, а к ночи похолодает до -23℃.

Осадки в выходные специалисты Гидрометцентра не прогнозируют.

На следующей неделе в городе будет морознее, но осадков не ожидается. Днем будет около -16℃, а по ночам -23, -26℃.