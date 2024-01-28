«Полюс» разместил «золотые» облигации на 15 млрд рублей

Размещение состоялось 26 января. В качестве организатора размещения выступил Московский кредитный банк.

Облигации, номинированные в золоте, суммарным объемом 15 млрд рублей, соответствуют 2,6 т драгоценного металла.

Выпуск включил 2,614 млн облигаций, номинальная стоимость каждой из которой составила 1 грамм золота или 5737,5 рублей.

Ставка купона составила 3,1% годовых, срок обращения — 5,5 лет.

Напомним, что основные предприятия и проекты компании «Полюс» находятся в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Якутия.

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