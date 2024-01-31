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«Солнечный город» поделится с профессионалами лучшими педагогическими практиками

«Солнечный город» поделится с профессионалами лучшими педагогическими практиками
Иллюстрация: предоставлено школой «Солнечный город»

В Красноярске 1...3 февраля начнёт работу федеральный образовательный проект «ПРОвыбор». Это событие для управленческих команд частных и государственных школ со всей страны.

#НОВОСТИ
Откроет проект первая лицензированная и аккредитованная частная Школа Красноярска «Солнечный город». На площадке профессионалы поделятся опытом управления качеством образования.
 
По приглашению Инны Шамрай, руководителя образовательного учреждения, приезжает основатель и руководитель проекта «ПРОвыбор» Мария Васильева. Авторы проекта считают, что в Красноярске и, в частности, в школе «Солнечный город» представлены лучшие образовательные технологии, не уступающие общероссийскому уровню современного образования. 
 
В «Солнечном городе» давно пришли к выводу, что без развития самостоятельности и осознанности ученика, его контакта с собой, никакие достижения и образовательные результаты не будут приносить удовлетворения ни ему, ни его семье. Поэтому считают важным в образовательных программах делать акцент на эти компетенции.
 
Обмен опытом будет полезен всем участникам диалога. Директора, руководители и собственники частных школ со всей страны рассмотрят возможность стажировки в Школе твоих достижений «Солнечный город».

 

Автор: Петр Савельев
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