«Солнечный город» поделится с профессионалами лучшими педагогическими практиками

Откроет проект первая лицензированная и аккредитованная частная Школа Красноярска «Солнечный город». На площадке профессионалы поделятся опытом управления качеством образования.

По приглашению Инны Шамрай, руководителя образовательного учреждения, приезжает основатель и руководитель проекта «ПРОвыбор» Мария Васильева. Авторы проекта считают, что в Красноярске и, в частности, в школе «Солнечный город» представлены лучшие образовательные технологии, не уступающие общероссийскому уровню современного образования.

В «Солнечном городе» давно пришли к выводу, что без развития самостоятельности и осознанности ученика, его контакта с собой, никакие достижения и образовательные результаты не будут приносить удовлетворения ни ему, ни его семье. Поэтому считают важным в образовательных программах делать акцент на эти компетенции.

Обмен опытом будет полезен всем участникам диалога. Директора, руководители и собственники частных школ со всей страны рассмотрят возможность стажировки в Школе твоих достижений «Солнечный город».