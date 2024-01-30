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Юбилей Астафьева отметят спектаклем Сергея Безрукова

Юбилей Астафьева отметят спектаклем Сергея Безрукова
Иллюстрация: bezrukov.ru

К столетию Виктора Астафьева в Красноярск приедет с гастролями Московский губернский театр под управлением Сергея Безрукова.

#НОВОСТИ

Труппа покажет спектакль «Веселый солдат» по одноименной повести Виктора Астафьева. Постановка входила в лонг-лист национальной премии «Золотая маска-2017». Самого писателя в спектакле сыграет Борис Галкин.

Напомним, в Красноярском театре драмы имени Пушкина долгие годы шел спектакль по повести Астафьева «Пастух и Пастушка». В июне прошлого года состоялась премьера спектакля «А сверху все видно» по рассказу писателя «Бабушкин праздник».

Автор: Петр Савельев
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