В Шерегеше могут ввести курортный сбор

Известный горнолыжный поселок получил статус курортной зоны. Теперь поселок называют «Город-курорт Шерегеш».

Власти Кузбаса надеются, что популярный горнолыжный поселок действительно когда-нибудь станет городом. Для этого необходимо развитие. Возможно, ему поспособствует статус курорта, который дает возможность собирать дополнительные средства на развитие территории — так называемый курортный сбор. Например, в Белокурихе он составляет 50 рублей с человека за они сутки пребывания.

Добавим, на горнолыжный туризм в Кузбассе приходится около 70% от общего турпотока Сибири. За зимний сезон 2022-2023 гг. там отдохнули около 2,3 млн человек со всей страны.