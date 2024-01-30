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В Шерегеше могут ввести курортный сбор

В Шерегеше могут ввести курортный сбор
Иллюстрация: pegast.ru

Известный горнолыжный поселок получил статус курортной зоны. Теперь поселок называют «Город-курорт Шерегеш».

#НОВОСТИ

Власти Кузбаса надеются, что популярный горнолыжный поселок действительно когда-нибудь станет городом. Для этого необходимо развитие. Возможно, ему поспособствует статус курорта, который дает возможность собирать дополнительные средства на развитие территории — так называемый курортный сбор. Например, в Белокурихе он составляет 50 рублей с человека за они сутки пребывания.

Добавим, на горнолыжный туризм в Кузбассе приходится около 70% от общего турпотока Сибири. За зимний сезон 2022-2023 гг. там отдохнули около 2,3 млн человек со всей страны.

Автор: Петр Савельев
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