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Лапшу не вешать: Александра Усса возмутили ролики на экране в аэропорту

Лапшу не вешать: Александра Усса возмутили ролики на экране в аэропорту
Иллюстрация: Яндекс

Сенатор Совфеда Александр Усс настаивает на введении единого дизайн-кода для бизнеса и рекламы на территории аэропорта Красноярска.

#НОВОСТИ

Это предложение прозвучало по время выездного совещания в аэропорту. На нем, в том числе обсуждались рекламные ролики на экранах и оформление торговых павильонов и кафе. Больше всего сенатора возмутил ролик с рекламой лапшы быстрого приготовления. Также Александр Усс отметил, что на большом экране перекос в сторону коммерческой рекламы, а продвижения Красноярского края не хватает.

Что касается торговых павильонов и общепита, то, по мнению Александра Усса, сейчас коммерческое наполнение аэропорта излишне эклектично и производит визуальный шум.

Во всем этом необходимо соблюсти баланс между коммерческими интересами и общим дизайном здания», — отметил сенатор.

Привести аэропорт к единой визуальной концепции можно с помощью дизайн-кода, которому будут следовать все бизнесы, что здесь представлены.

Важно в течение нескольких месяцев постепенно и деликатно избавиться от излишнего «визуального шума», чтобы образ аэропорта снова был целостным. Усилить правильные региональные акценты. Вернуть на главный экран Красноярский край — то, что мы ценим и чем гордимся», — заявил политик.

 

Автор: Петр Савельев
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