Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 31.01
89,28
96,78
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярским родителям придется дополнительно подтверждать гражданство детей

Красноярским родителям придется дополнительно подтверждать гражданство детей
Иллюстрация: Яндекс

Родители детей до 14 лет получили сообщения о необходимости подтвердить гражданство и поставить специальный штамп об этом в свидетельствах.

#НОВОСТИ

В краевом МВД дали разъяснение, с чем связана необходимость еще раз подтверждать гражданство несовершеннолетних. В силу вступил Указ президента, причем еще в ноябре прошлого года. Однако потока людей не случилось. При этом получить загранпаспорт или первый российский паспорт без проштампованного свидетельства о рождении теперь не получится. Это обязательное условие, закрепленное законодательно.

Логистируем. Подтвердить гражданство ребенка можно в подразделениях по вопросам миграции. С собой нужно взять документы, удостоверяющие личность родителей, и свидетельство о рождении ребенка.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • В Красноярском крае снова пытаются продать незапущенный ферросплавный заводВ Красноярском крае снова пытаются продать незапущенный ферросплавный завод
  • «Полюс» разместил «золотые» облигации на 15 млрд рублей«Полюс» разместил «золотые» облигации на 15 млрд рублей
  • Губернатор Красноярского края встретился с Владимиром ПотанинымГубернатор Красноярского края встретился с Владимиром Потаниным
  • В Красноярске за 14,8 млн рублей отремонтируют фонтан «Молодожены»В Красноярске за 14,8 млн рублей отремонтируют фонтан «Молодожены»
  • В аэропорту Красноярск установили фандоматыВ аэропорту Красноярск установили фандоматы
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.