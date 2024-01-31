Красноярским родителям придется дополнительно подтверждать гражданство детей

Родители детей до 14 лет получили сообщения о необходимости подтвердить гражданство и поставить специальный штамп об этом в свидетельствах.

В краевом МВД дали разъяснение, с чем связана необходимость еще раз подтверждать гражданство несовершеннолетних. В силу вступил Указ президента, причем еще в ноябре прошлого года. Однако потока людей не случилось. При этом получить загранпаспорт или первый российский паспорт без проштампованного свидетельства о рождении теперь не получится. Это обязательное условие, закрепленное законодательно.

Логистируем. Подтвердить гражданство ребенка можно в подразделениях по вопросам миграции. С собой нужно взять документы, удостоверяющие личность родителей, и свидетельство о рождении ребенка.