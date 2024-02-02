В Красноярск поступил чай премиум-класса из Германии

В «Географии вкуса» отмечают, что несмотря на сокращение поставок в Россию, они стремятся поддерживать широкий ассортимент качественного чая.

Что делает чай Ronnefeldt таким уникальным? Во-первых, это эксклюзивные сорта чая, собранные в лучших садах мира. Каждый лист чая отбирается вручную и проходит контроль качества. Этот тщательный отбор гарантирует высокое качество и потрясающий аромат каждой чашки чая Ronnefeldt. Во-вторых, Ronnefeldt предлагает широкий выбор сортов чая, от традиционных черных и зеленых чаев до чудесных блендов и экзотических видов, каждый найдет свою идеальную чашку чая Ronnefeldt», — подчеркивают представители компании.