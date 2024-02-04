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У «Бобровом логу» запустили красные трассы

У «Бобровом логу» запустили красные трассы
Иллюстрация: kraysport.ru

В «Бобровом логу» начали работать две новых трассы, однако они подходят не для всех любителей горнолыжного спорта.

#НОВОСТИ

Новые трассы 7 и 8 отмечены на карте фанпарка красным цветом, что свидетельствует об их сложности. Здесь смогут кататься только продвинутые горнолыжники.

Всего для спуска открыты больше десяти трасс.

Подъемник К1 ведет на вершины трасс №:  2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9а.

Подъемник К2 ведет на вершины трасс №: 10, 11, 12, 13.

Добавим, помимо «Бобрового лога» в Красноярском крае действует 10 горнолыжных спусков. Самый южный расположен в Курагинском районе (горнолыжная база «Оленья подкова»), а самый северный — в Норильске (горнолыжный комплекс «Гора Отдельная»), где сезон закрывается в начале июня.
 

Автор: Петр Савельев
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