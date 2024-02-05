«Деловой квартал» определит лидеров в сфере красоты и молодости
После долгой паузы издание возобновляет рейтинг бьюти-рынка. В него войдут лучшие клиники эстетической медицины.
Поскольку предыдущий рейтинг в этой сфере выходил в 2014, редакция существенно обновила критерии оценки:
- количество медицинского оборудования стоимостью выше 1 млн на 2024;
- объем инвестиций в высокотехнологичное оборудование в 2023;
- средний чек на востребованные услуги;
- количество пациентов / клиентов;
- количество во сложных хирургических операций;
- количество врачей / сертифицированных специалистов эстетической медицины с высшим медицинским образованием.
Бьюти-рейтинг будет опубликован в первом номере года за январь/февраль, который выйдет 26 февраля.
Добавим, «Деловой квартал» является единственным изданием Красноярска, который проводит рейтинги по специально разработанным критериям, запрашивая данные, привлекая экспертов рынков. В основном выбор «лучших из лучших» происходит в виде «народных голосований» в соцсетях.
В 2024 редакция подготовит 5 рейтингов в разных отраслях, в том числе ТОП-100 самых успешных компаний, работающих на территории Красноярского края.