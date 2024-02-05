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«Деловой квартал» определит лидеров в сфере красоты и молодости

«Деловой квартал» определит лидеров в сфере красоты и молодости
Иллюстрация: ДК

После долгой паузы издание возобновляет рейтинг бьюти-рынка. В него войдут лучшие клиники эстетической медицины.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Поскольку предыдущий рейтинг в этой сфере выходил в 2014, редакция существенно обновила критерии оценки:  

  • количество медицинского оборудования стоимостью выше 1 млн на 2024;
  • объем инвестиций в высокотехнологичное оборудование в 2023;
  • средний чек на востребованные услуги;
  • количество пациентов / клиентов;
  • количество во сложных хирургических операций;
  • количество врачей / сертифицированных специалистов эстетической медицины с высшим медицинским образованием.

Бьюти-рейтинг будет опубликован в первом номере года за январь/февраль, который выйдет 26 февраля.

Добавим, «Деловой квартал» является единственным изданием Красноярска, который проводит рейтинги по специально разработанным критериям, запрашивая данные, привлекая экспертов рынков. В основном выбор «лучших из лучших» происходит в виде «народных голосований» в соцсетях.   

В 2024 редакция подготовит 5 рейтингов в разных отраслях, в том числе ТОП-100 самых успешных компаний, работающих на территории Красноярского края.

Автор: Петр Савельев
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