«Красноярский цемент» подвел итоги 2023

За январь-декабрь ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») произвело 774,4 тыс. тонн цемента – на 22% больше, чем за 12 месяцев 2022.

На 20% выросли объемы реализации продукции: предприятие отгрузило потребителям 762,5 тыс. тонн стройматериала.

Всего в ассортименте компании десять видов цемента. Самым востребованным был портландцемент ЦЕМ I 42,5Н, применяемый в изготовлении железобетонных изделий и в монолитном домостроении. Пользовался спросом и специальный портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ДП ГОСТ 33174-2014, используемый для бетона покрытий автомобильных дорог.

ООО «Красноярский цемент» поставляло продукцию для строительства моста через р. Кан и первой в крае цементобетонной автодороги в обход Канска, линий скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в Красноярске, перронов и магистральных рулежных дорожек международного аэропорта Красноярск, для возведения объектов месторождений Юрубчено-Тохомской группы «РН-Ванкор» и золотодобывающей компании «Полюс», для нужд горно-обогатительного комбината «Высокое» и золотодобывающей компании «Соврудник».

В 2023 холдинг «Сибирский цемент» направил на техническое перевооружение Красноярского цемзавода 574 млн рублей, в том числе 147 млн рублей через лизинг. Большая часть средств выделена для запуска в эксплуатацию нового отделения цеха «Помол» с современной цементной мельницей производительностью до 100 тонн цемента в час, работающей в замкнутом цикле (с сепаратором), и прочими объектами.

Кроме того, в цехе «Готовая продукция» введен в эксплуатацию новый блок силосов №1…4, оснащенный четырьмя точками погрузки навального цемента в автотранспорт. Система оборудована автоматическими устройствами, которые позволяют значительно ускорить процесс погрузки и избежать образования выбросов цементной пыли в атмосферу.

На реализацию экологических проектов Красноярского цементного завода в 2023 затрачено более 20,46 млн рублей. В новом отделении цеха «Помол» введены в эксплуатацию 25 рукавных фильтров, запущена в работу система сбора и очистки ливневых стоков. Для хранения клинкера используется закрытый склад, исключающий пыление при перемещении продукта. Новый блок силосов также оснащен аспирационными установками последнего поколения.

Планомерно обновлялся парк спецтехники завода. В прошлом году на промышленную площадку поступили современный бульдозер, фронтальный погрузчик и два карьерных автосамосвала.