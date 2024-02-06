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В Красноярском крае высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Красноярском крае высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ
Иллюстрация: milomarket.com

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в крае высокая, но держится ниже эпидемического порога.

#НОВОСТИ

По итогам прошлой недели зарегистрировано 15+ тыс. обращений жителей края с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, — сообщает Роспотребнадзор.

Большинство заболевших проживают в Красноярске — 9 132.

На втором месте Норильск — 1 040 человек.

Заболеваемость на территории Красноярского края обусловлена циркуляцией вирусов преимущественно негриппозной этиологии.

Сотрудники Роспотребнадзора призывают соблюдать меры личной профилактики, которые хорошо известны красноярцам со времен пандемии коронавируса.

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Автор: Петр Савельев
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