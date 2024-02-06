В Красноярском крае высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в крае высокая, но держится ниже эпидемического порога.
По итогам прошлой недели зарегистрировано 15+ тыс. обращений жителей края с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, — сообщает Роспотребнадзор.
Большинство заболевших проживают в Красноярске — 9 132.
На втором месте Норильск — 1 040 человек.
Заболеваемость на территории Красноярского края обусловлена циркуляцией вирусов преимущественно негриппозной этиологии.
Сотрудники Роспотребнадзора призывают соблюдать меры личной профилактики, которые хорошо известны красноярцам со времен пандемии коронавируса.
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