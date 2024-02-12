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Правила женского здоровья: рекомендации врачей Клиники Века

Правила женского здоровья: рекомендации врачей Клиники Века
Иллюстрация: Клиники VEKA

Любая женщина хочет быть уверенной в своем здоровье, дольше оставаться активной и привлекательной. Гинекологи Клиники VEKA разработали комплекс обследований (чекап).

#НОВОСТИ

Он позволяет провести диагностику женского организма и при необходимости назначить лечение.

В комплекс «Женское здоровье» помимо приемов гинеколога, входят все необходимые анализы: гинекологические, гормоны, витамины, кольпоскопия, три вида УЗИ. Стоимость процедур в комплексе существенно ниже, график их прохождения планируется индивидуально для каждой пациентки, так, чтобы было комфортно и удобно.

Правила женского здоровья: рекомендации врачей Клиники Века 1

Врачи отмечают, что при обращении к гинекологу в клинику раз в полгода, женщина может быть полностью уверена в своем здоровье.

Режим работы: 07:30-20:00. Без выходных.

Сайт | VK

Адрес: Красноярск, Ул. Живописная, 1/1

тел.: +7 (391) 230 00 03

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама, vekaclinic.ru
Автор: Александр Вознесенский
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