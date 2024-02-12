Правила женского здоровья: рекомендации врачей Клиники Века
Любая женщина хочет быть уверенной в своем здоровье, дольше оставаться активной и привлекательной. Гинекологи Клиники VEKA разработали комплекс обследований (чекап).
Он позволяет провести диагностику женского организма и при необходимости назначить лечение.
В комплекс «Женское здоровье» помимо приемов гинеколога, входят все необходимые анализы: гинекологические, гормоны, витамины, кольпоскопия, три вида УЗИ. Стоимость процедур в комплексе существенно ниже, график их прохождения планируется индивидуально для каждой пациентки, так, чтобы было комфортно и удобно.
Врачи отмечают, что при обращении к гинекологу в клинику раз в полгода, женщина может быть полностью уверена в своем здоровье.
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