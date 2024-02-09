Китайцы в городе: топ самых популярных автомобилей

ДК составил топ самых востребованных автомобилей в 2023. Также прогнозируем, что будет с продажами чайнакаров в 2024.

В 2023 российские банки выдали гражданам 52 млн кредитов общей суммой 16,76 трлн рублей (данные: Frank RG). Из них 1,54 трлн составили автокредиты. При этом, по данным агентства Автостат, доля китайского автопрома в массиве продаж составила 53%. Остальные 47% разделились между отечественными машинами (32%) и европейскими, американскими, корейскими, японскими (15%).

Кто же стал лидером среди китайских автомарок?

Самый продаваемый автопроизводитель

Если говорить о продажах, то первое место среди китайских марок в 2023 у Chery — 118,95 тыс. машин. Если добавить дочерние бренды, такие как Omoda, Exeed, Jetour, Kaiyi и Jaecoo, то в сумме получится 222 тыс. проданных автомобилей, или 21% рынка.

Сплошные пятерки

Самой популярной иномаркой в 2023 стал Jolion от Haval, выпускаемый на тульском заводе, — 55,55 тыс. машин.

Первые после первых

В топ продаж в декабре 2023 вырвался новичок Geely Monjaro (5 070), который опередил Chery Tiggo 7 Pro Max (5 034), Chery Tiggo 4 Pro (4 166), Geely Coolray (4 145) и Оmоda C5 (2 929).

Электрокары: умный, красивый, быстрый

Продажа электромобилей на российском рынке выросла в пять раз — до 14,1 тыс. новых машин «на батарейках», что составило 1,3% всего рынка.

На первом месте — Zeekr (3 724) — марка, которая официально не представлена на рынке РФ.

На втором месте бренд Evolute (2 020), собираемый на заводе «Моторинвест» в Липецке.

Кроме того, в декабре в топ-10 китайских марок выбился LIXIANG (1 968), также как и Zeekr, поставляемый на рынок силами «энтузиастов». LIXIANG представляет линейку больших полноприводных кроссоверов с гибридной системой параллельного привода. По сути, это электрокары с бензогенератором под капотом.

2024: рост или падение цен?

Аналитики предрекают экспансию чайнакаров на российском рынке в 2024. Уже наблюдается скрытое снижение цен в виде акций и скидок от дилеров.

По сведениям из различных источников, не смотря на рекордные продажи авто в декабре 2023, на складах у дилеров находится около 200 тыс. автомобилей. Всего же в планах у Китая поставить в 2024 в РФ не менее 1,2 млн авто. Кроме того, местные заводы обещают собрать еще не менее 600 тыс. машин. Итого — фантастическая цифра — 2 млн новых легковых автомобилей, среди которых множество новинок, от известных китайских марок, так и новых, которые только в 2024 собираются обозначить свое присутствие в России.

Такая ситуация, по мнению экспертов, приведет к ценовым войнам между брендами и дилерами. Для покупателя это может обернуться множеством интересных предложений.

Влад Автокаров, автоаналитик ДК