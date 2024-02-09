Якутские коровы как источник омега-3 и кристаллы для терапии болезни Альцгеймера
Известный популяризатор науки Егор Задереев рассказал о самых заметных результатах работы Красноярского научного центра СО РАН. Какие новости о сибирских ученых стали хитами в 2023?
Вот топ-3 самых популярных заголовков о работе сибирских ученых:
— Якутская корова – источник ценных омега-3 жирных кислот
— Новые кристаллы сделают возможной терапию болезней Альцгеймера, Паркинсона и шизофрении
— Новый пластик на основе полистирола разлагается в природе за семь месяцев
Также в прошлом году стали заметными и другие новости об открытиях красноярских ученых. Например, о том, что они выяснили: из-за изменений климата и частых пожаров сибирских леса стали поглощать меньше углерода.
Мероприятие прошло 8 февраля в Информационном центре по атомной энергии Красноярска.