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Якутские коровы как источник омега-3 и кристаллы для терапии болезни Альцгеймера

Якутские коровы как источник омега-3 и кристаллы для терапии болезни Альцгеймера
Иллюстрация: ИЦАЭ Красноярска

Известный популяризатор науки Егор Задереев рассказал о самых заметных результатах работы Красноярского научного центра СО РАН. Какие новости о сибирских ученых стали хитами в 2023?

#НОВОСТИ
Вот топ-3 самых популярных заголовков о работе сибирских ученых: 
Якутская корова – источник ценных омега-3 жирных кислот
Новые кристаллы сделают возможной терапию болезней Альцгеймера, Паркинсона и шизофрении
Новый пластик на основе полистирола разлагается в природе за семь месяцев
Также в прошлом году стали заметными и другие новости об открытиях красноярских ученых. Например, о том, что они выяснили: из-за изменений климата и частых пожаров сибирских леса стали поглощать меньше углерода. 
Мероприятие прошло 8 февраля в Информационном центре по атомной энергии Красноярска.
Автор: Петр Савельев
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