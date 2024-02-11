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В Красноярске вырос спрос на ремонт квартир и дизайн интерьеров

В Красноярске вырос спрос на ремонт квартир и дизайн интерьеров
Иллюстрация: Яндекс

Красноярцы стали чаще обращаться к услугам сторонних специалистов по ремонту квартир: от дизайнеров до плиточников.

#НОВОСТИ

Аналитики Авито зафиксировали рост спроса на услуги специалистов по ремонту квартир в Красноярске. Он вырос на 32% по сравнению с январем прошлого года.

Рост спроса. Какие услуги ремонтников стали более востребованными?

На первом месте специалисты по установке вентиляции (+217%).

На втором — потолочные работы (+106%).

На третьем оказались плиточники (+100%).

Далее установка дверей (+87%) и штукатурщики  (+74%).

Меньший рост спроса в услугах по установке полов (+38%) и электрике (+29%).

Еще один вывод аналитиков Авито —красноярцы все чаще выбирают организацию ремонта под ключ. В начале этого года спрос на ремонт квартир и домов под ключ вырос на 19%, а спрос на дизайнеров интерьеров увеличился на 21%.

Также вырос спрос на услуги сборщиков мебели и мастеров по ремонту старой (+27%).

ТОП-10 самых популярных ремонтных услуг в Красноярске в январе-2024

 

  •   Услуги электриков
  •   Сборка и ремонт мебели
  •   Оклейка обоев и малярные работы
  •   Плиточные работы
  •   Услуги мастеров по потолкам
  •   Услуги по установке дверей
  •   Установка полов и напольных покрытий
  •   Остекление балконов
  •   Штукатурные работы
  •   Штукатурные работы

 

Автор: Петр Савельев
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