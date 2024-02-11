В Красноярске вырос спрос на ремонт квартир и дизайн интерьеров
Красноярцы стали чаще обращаться к услугам сторонних специалистов по ремонту квартир: от дизайнеров до плиточников.
Аналитики Авито зафиксировали рост спроса на услуги специалистов по ремонту квартир в Красноярске. Он вырос на 32% по сравнению с январем прошлого года.
Рост спроса. Какие услуги ремонтников стали более востребованными?
На первом месте специалисты по установке вентиляции (+217%).
На втором — потолочные работы (+106%).
На третьем оказались плиточники (+100%).
Далее установка дверей (+87%) и штукатурщики (+74%).
Меньший рост спроса в услугах по установке полов (+38%) и электрике (+29%).
Еще один вывод аналитиков Авито —красноярцы все чаще выбирают организацию ремонта под ключ. В начале этого года спрос на ремонт квартир и домов под ключ вырос на 19%, а спрос на дизайнеров интерьеров увеличился на 21%.
Также вырос спрос на услуги сборщиков мебели и мастеров по ремонту старой (+27%).
ТОП-10 самых популярных ремонтных услуг в Красноярске в январе-2024
- Услуги электриков
- Сборка и ремонт мебели
- Оклейка обоев и малярные работы
- Плиточные работы
- Услуги мастеров по потолкам
- Услуги по установке дверей
- Установка полов и напольных покрытий
- Остекление балконов
- Штукатурные работы
- Штукатурные работы