Центр для обслуживания производственного оборудования из КНР может появиться в Красноярске

Такую инициативу обсудили на тематическом форуме Конференции по Российско-Китайскому сотрудничеству. Первый меморандум о сотрудничестве уже подписан китайской стороной.

Красноярск может стать центром сервисного обслуживания строительного и производственного оборудования из КНР. Как сообщил «ДК» Дмитрий Савченко, руководитель комитета по строительству регионального отделения «Деловой России», директор компании «РЕГИОНСТРОЙ», создание технологического центра запланировано на ближайшие годы.

Проект обсудили во время работы тематического форума по Российско-Китайскому сотрудничеству — он проходил в конце января в городе Шэньяне.

Предприниматель напомнил, что промышленная база Китайской Народной республики в 1950-е годы создавалась во многом благодаря сотрудничеству с советскими специалистами. Многие предприятия, в том числе машиностроительные, были заложены как раз в тот период. Сегодня мы должны использовать опыт и технологии КНР уже для реиндустриализации наших промышленных площадок», — говорит Дмитрий Савченко.

Со слов директора компании «РЕГИОНСТРОЙ», первый меморандум с китайской стороной уже подписан. Документ предполагает взаимодействие регионального отделения «Деловой России» с управлением коммерции Шэньяна в торгово-экономической и инвестиционных сферах.