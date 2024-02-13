Крупнейшая байерская сессия стартует на Collection Première Moscow в феврале 2024

19 февраля откроется выставка индустрии моды CPM — Collection Première Moscow: она знаменует начало нового делового сезона и собирает на площадке ЦВК «Экспоцентр» крупнейшую подборку модных брендов.

Более 20 лет ежесезонное мероприятие представляет собой самую большую в стране платформу по формированию предзаказов на коллекции одежды и аксессуаров будущего сезона. Помимо презентаций на стендах, десятки компаний организуют модные шоу на подиуме CPM fashion stage, а сотни экспертов и лидеров мнений принимают участие в бизнес-форуме RFRF — Russian Fashion Retail Forum на площадке выставки. С 19 по 22 февраля 2024 около 900 брендов из России, Беларуси, Кыргызстана, Турции, Италии, Германии, Китая, Ирана и еще более 15 стран представят ритейлерам коллекции сезона осень-зима 2024/25.

Наряду с повседневной, уличной, деловой и вечерней модой на CPM можно будет ознакомиться с новинками брендов одежды для дома, фитнеса и йоги, нижнего белья и купальников — в пространстве dreams by CPM, расположенном в павильоне Форум. Отражая векторы и динамику рынка, акцент в этой части экспозиции будет сделан на сегмент active, производители которого, наряду с марками модного белья, примут участие в программе подиумных показов dreams selected show.

Помимо этого, внимание байеров смогут привлечь небольшие концептуальные бренды в разделе CPM brand corner, среди которых представлены Lena Popova, Vereteno, Julia Fom, STESHA, GAMELIA и другие. Дебютанты выставки, приглашенные к участию в спецпроекте CPM designerpool — ÓNOMA:, OVRSƧ by JULIA MEDNIK (Беларусь), MAZHARYN fashion (Беларусь), grassbrand — займут пространство нижней галереи «Экспоцентра» перед залом 2.4, в котором находится главная сцена деловой программы RFRF и Пресс-центр выставки.

Паблик-токи бизнес-форума Russian Fashion Retail Forum затронут темы внутрииндустриальной конкуренции между торговыми форматами магазинов в ТЦ и универмагов, маркетплейсов и опта, собственной офлайн и онлайн розницы, инструментов маркетинга и PR, мерчендайзинга и шоппинг-сопровождения, традиционных и цифровых инструментов продаж и другие. Также в рамках программы митап-сессий состоятся узкотематические встречи с целым рядом экспертов — от консультантов по бизнес-стратегиям до тренд-аналитиков.

В рамках специальной программы CPM fashion stage в павильоне 8.3 первые два дня гости выставки смогут посетить десятки подиумных показов, расписание которых откроет модное шоу бренда CHAPURIN, а в третий день на площадке пройдет открытая лекция лондонского тренд-бюро TRENDSITE, масштабный мастер-класс Академии fashion-маркетинга, стильная шоу-презентация арома-стилистов бренда COBA, а также финал ежегодного профессионального конкурса молодых дизайнеров одежды PROfashion Masters.

В новом павильоне 3 байеры смогут познакомиться с новыми поставщиками из Китая, Индии и Ирана; в трех выставочных залах павильона 2 — с дизайнерскими и фабричными брендами из России и Беларуси; в залах 8.1, 8.2 и 8.3 — с актуальным предложением от турецких производителей и брендов.

Посетители выставки традиционно будут иметь возможность ознакомиться с ведущими учебными заведениями в сфере креативных индустрий в пространстве CPM school, узнать об актуальных вакансиях и оставить собственное резюме на стенде CPM fashion connect, получить экспертные консультации в областях стратегии, маркетинга и продаж у консалтинговых агентств в корнерах Fashion Consulting Group, РАФИ, Bee-Online, Fashion прокачка и других.