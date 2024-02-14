Какие финансовые инструменты помогают росту рынка малого и среднего предпринимательства?

Несмотря на вызовы, сектор малого и среднего предпринимательства сохраняет стабильность, рассказал Константин Кривцов, директор департамента малого и микробизнеса Азиатско-Тихоокеанского банка.

Константин, какие вы наблюдаете тенденции на рынке малого и среднего предпринимательства?

— Мы наблюдаем прирост доли индивидуальных предпринимателей. В 2023 он составил 4,7%. Количество созданных предприятий МСП выросло на 18,8%.

Из них микробизнес – 6,1 млн компаний, малый – 214 тысяч и средний бизнес – 18 тысяч субъектов.

По данным крупнейшего поставщика банковской аналитики, компании Frank RG, за пять лет кредитный портфель МСП вырос в 2,6 раза, в 2023 увеличился на 30%. При этом мы наблюдаем и рост выручки клиентов, которая за пять лет увеличилась в 1,3 раза. Только за прошлый год прирост составил 11%.

Что способствует такому развитию рынка МСП?

— Грамотное управление финансами компании. Здесь незаменимым инструментом для роста дохода является оборотное финансирование. Например, в АТБ предприниматель может получить финансирование на сумму до 50 млн рублей на оборотные цели в формате экспресс-выдачи. Обработка кредитной заявки происходит максимально быстро, клиент получает решение в день запроса. Также бизнесу доступен экспресс-кредит до 5 млн рублей с предварительно одобренным решением в течение 15 минут. Насколько эти предложения популярны у клиентов?

— За 2023 год АТБ выдал более 1,5 тысяч экспресс-кредитов, доля новых клиентов в кредитном портфеле достигла 30%. По последним данным рэнкинга «Эксперт РА», мы занимаем 19-е место по объему кредитования МСБ в 2022 году, среди всех кредитующих банков.

Какие еще банковские продукты и сервисы могут быть интересны предпринимателям?

— Я бы посоветовал обратить внимание на бизнес-карту с одним из самых высоких лимитов – до 3 млн рублей. Это удобный инструмент, который позволяет быстро решить рабочие задачи без лишней бюрократии. Корпоративную карту легко привязать к расчетному счету компании. Для расчетов на территории РФ подойдет Мир Momentum, которая будет готова уже через 5 минут после открытия счета.

Какие рекомендации вы могли бы им дать?

— Моя рекомендация — правильно выбрать банк в качестве надежного партнера. Таким партнером готов стать АТБ, со своей широкой линейкой продуктов, гибкими условиями и индивидуальным подходом. С каждым годом с нами сотрудничают все больше корпоративных клиентов.

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