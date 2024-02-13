«Норникель» реализовал весь объем произведенных в 2023 металлов

Также компания продала часть остатка металлов, накопленного в 2022.

Об этом говорится в финансовых результатах по МСФО за прошлый год, опубликованных ГМК 9 февраля. Компании удалось полностью выполнить производственный план и продать весь объем металлов за счет перенаправления сбытовых потоков в дружественные страны.

Мы смогли преломить негативные тенденции 2022, когда мы перестраивали всю свою логистику и продажи. В прошлом году мы смогли продать всё, что мы произвели, и даже больше того, что поддержало нашу выручку», — рассказал директор департамента по связям с инвестиционным сообществом «Норникеля» Михаил Боровиков.

Однако 2023 был отмечен резким снижением цен на никель, палладий, родий и медь, а также продолжающимся внешнеполитическим давлением на российский бизнес, что привело к падению ключевых финансовых показателей компании. В частности, консолидированная выручка сократилась на 15% и составила $14,4 млрд, чистый оборотный капитал снизился с начала года на 23% до $3,1 млрд. Показатель EBITDA также снизился на 21% в сравнении с прошлым отчетным годом и составил $6,9 млрд. При этом доходность бизнеса осталась на высоком уровне – 48%, а операционные денежные затраты уменьшились на 19% до $5,3 млрд, чему способствовало ослабление рубля, прекращение покупки металлов для перепродажи и повышение операционной эффективности.

В то же время сегмент «Южный кластер», который включает отдельную часть производственных мощностей «Норникеля» на полуострове Таймыр в Красноярском крае, прибавил в выручке на 10%, достигнув показателя $1,066 млрд. EBITDA «Южного кластера» также увеличился на 8% и составил $484 млн.

Кроме того, в отчете говорится, что в 2023 компания продолжила оптимизацию долгового портфеля и снизила чистый долг на 18% до $8,1 млрд. На высоком уровне сохранился объем капитальных вложений ГМК – он составил $3 млрд.

Эффективный контроль за расходами при поддержке динамики обменного курса рубля позволили снизить денежную себестоимость и удержать рентабельность EBITDA на высоком уровне. Несмотря на сложную конъюнктуру на мировых рынках и отказ отдельных поставщиков работать с нами, мы продолжили реализацию инвестиционной программы, которая составила 3 млрд долларов. Особо хотелось бы отметить долгожданный запуск объектов по утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом заводе, который стал крупнейшим экологическим проектом в России за последние годы», — прокомментировал финансовые результаты президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Что касается развития акционерной базы, то в первом квартале компания проведет дробление своих акций, чтобы сделать их более ликвидными и доступными широкому кругу розничных инвесторов. В январе текущего года также были выплачены дивиденды по итогам 9М 2023 в размере 915,33 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплаты получили и сотрудники «Норникеля», ставшие участниками новой корпоративной программы «Цифровой инвестор».