«Пхукет не резиновый»: Любовь Катеренюк о горячем спросе на отдых в жарких странах

Помните старый «Ералаш», где мальчик пытается сделать лунку во льду, голос с неба отвечает: «Здесь рыбы нет!» В конце концов юный отчаявшийся рыбак вопиет «Совсем нет!?», – «Совсем нет!».

Любовь Катеренюк, директор туристического агентства «Центр горящих туров — Красноярск»

Примерно такая же ситуация в этом году зимой сложилась на Пхукете в Таиланде для российских туристов: закончились места в отелях. Конечно, туристы в это не верили и переспрашивали турагентов: «Совсем нет?», – «Совсем». Вдруг выяснилось, что наш любимый Таиланд, который многие уже воспринимали как аналог зимней дачи, не резиновый. Отказы от отелей на ближайшие вылеты в январе и феврале приходили пачками. Повезло тем, кто не стал ждать «горящих» туров, и купил путевку в ноябре-декабре. Успели заскочить в последний вагон и те, кто побежал бронировать сразу после боя курантов. А те, кто ожидал снижения цен, либо купили по высокой стоимости, либо вообще отказались от поездки.

Причина отказов – в высоком спросе, который опередил предложение. Этой зимой из Красноярска прямые вылеты на море есть только в Таиланд и на Шри-Ланку. Но несмотря на приветливый океан и многокилометровые пляжи, Шри-Ланка не так сильно полюбилась соотечественникам. Могли бы разбавить спрос другие страны Юго-Восточной Азии, но туда логистика слишком затруднена. К тому же авиабилеты для среднего класса стали непомерно дорогими.

Вероятно, большинство туристов рассчитывало на «горящие» туры, которыми был богат низкий сезон в Таиланде. В августе, к примеру, можно было улететь на Пхукет всего за 58 тыс. рублей на одного. В октябре в популярный отель Kata Sea Breeze Resort я продавала путевку на двоих за 168 тыс. рублей. Для сравнения – сегодня этот отель на ближайший вылет стоит 298 тыс. рублей. Но даже такая цена радует – там хотя бы есть номера на мгновенном подтверждении. Сегодня только это гарантирует поездку и отдых.

В моей практике был случай, когда туристам разные туроператоры отказывали в разных отелях шесть раз. Устойчивая негативная динамика совпала с ограниченными возможностями туристов – проще говоря, отпуск закончился, и туристы никуда не полетели. От альтернативных вариантов в виде поездки в Паттайю и на Шри-Ланку они отказались.

С Паттайей, кстати, тоже получилась интересная ситуация. Красноярцы этот «пионерлагерь для взрослых» разлюбили – сейчас этот город по уровню спроса значительно уступает Пхукету. Но после того, как выяснилось, что на Пхукете мест нет, то массовый турпоток устремился на материковый Таиланд. Цены взлетели мгновенно. Например, на прошлой неделе один из туроператоров увеличил цены на бюджетные варианты более, чем в полтора раза. Отели на середину февраля на Джомтьене выросли со 170 тыс. до 300 тыс. рублей.

Увы, такие скачки цен на фоне ажиотажного спроса случаются на любом рынке – хоть на продовольственном, хоть на туристическом. Но кто-то, их предугадывая, гречкой закупается, а кто-то заранее планирует отпуск. В любом случае, Сибирь отдыхает!