На Таймыре продаются алмазные копи в метеоритном кратере за 45 млрд рублей

По результатам поисково-оценочных работ на продаваемом участке подсчитаны авторские прогнозные запасы импактных* алмазов в 14,45 млрд карат.

Электронный аукцион на право пользования недрами на участке «Месторождение Встречное» на территории Таймырского муниципального района Красноярского края состоится 29 марта 2024. Стартовый размер разового платежа составляет 44,86 млрд рублей. Заявки на торги принимаются с 13 февраля по 14 марта 2024. Лицензия предоставляется на 25 лет.

Локация

По своим размерам, горно-геологическим условиям, качеству руд и запасам участок «Встречный» сопоставим с месторождением «Ударный» в бассейне р. Попигай.

Общая площадь участка составляет 23,5 кв. км, расположение — северо-восточная часть района, 25 км от устья р. Рассоха — левого притока Попигая.

По информации ТАСС, выставленный на аукцион участок — это часть Попигайского месторождения на границе Красноярского края и Республики Саха (Якутия) в районе Попигайской астроблемы — метеоритного кратера диаметром около 100 км, образовавшегося 36 млн лет назад.

Запасы

В пределах Попигайского метеоритного кратера выделено два коренных месторождения — «Ударное» и «Скальное», локальные участки высокоалмазных импактитов* (Сюрюнге, Встречный, Таас, Тонгулах, Эге-Юряге), и несколько россыпей (Догойская, Балаган-Юрякская и др). Достоверные и прогнозные запасы импактных алмазов в коренных породах на общей площади около 120 кв. км в Попигайском районе составляют до 212 млрд карат. Запасы и ресурсы россыпных импактных алмазов оцениваются еще в несколько десятков млн карат. Содержание алмазов в руде достигает 23 кар/т и выше.

Уникальность

Попигайское месторождение действительно уникально, промышленные запасы таких алмазов есть только в России.

Классические природные алмазы образуются при температуре не ниже 1000 С и высоком давлении, а импактные алмазы получаются при еще более высоких температурах и давлении в эпицентре взрыва метеорита.

Большинство образцов Попигайского месторождения содержат высокую долю лонсдейлита — аллотропной модификации углерода, образованной за счет воздействия больших давлений и температур в момент взрыва, и имеющей гексагональную решетку.

Применение импактных алмазов может увеличить производительность в областях промышленности, связанных с механической обработкой или бурением.

Однако ювелирной ценности эти камни не представляют, так как имеют мутный зеленоватый цвет.

Также они не могут использоваться в оптоэлектронике, поскольку в таких материалах сложно контролировать электронные свойства.

Под грифом «секретно»

В семидесятые годы 20 столетия геологи обнаружили в Попигае первые «особо твердые алмазы» — импактиты, которые были в два раза тверже обычных и имели иную структуру. 11 марта 1974 на совещании в ЦК КПСС по проблеме импактных алмазов было принято решение засекретить всю информацию по Попигайским алмазам.

*) Импактные алмазы — уникальные кристаллы, которые получаются при ударе метеоритов.