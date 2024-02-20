В Красноярске пройдет большая конференция для предпринимателей

В МВДЦ «Сибирь» 2 марта состоится большая конференция для предпринимателей «Охват».

Площадка объединит предпринимателей, экспертов и блогеров со всей России. Соберутся более 40 спикеров из разных городов и 1000 медийных людей города. Экспертами выступят Алексей Ситников, Юрий Левитас, Юлия Чанчикова, Анна Прохорова, Дарья Ежова, Ник Богатюк, Алексей Лагутин, Федор Купряков и многие другие.

У участников будет возможность обменяться опытом, найти партнеров, посмотреть на свои идеи и продукты со стороны.

Приобрести билеты и зарегистрироваться можно тут.

Начало конференции в 10:00.

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