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В Красноярске пройдет большая конференция для предпринимателей

В Красноярске пройдет большая конференция для предпринимателей
Иллюстрация: ohvat-konf.ru

В МВДЦ «Сибирь» 2 марта состоится большая конференция для предпринимателей «Охват».

#НОВОСТИ
Площадка объединит предпринимателей, экспертов и блогеров со всей России. Соберутся более 40 спикеров из разных городов и 1000 медийных людей города. Экспертами выступят Алексей Ситников, Юрий Левитас, Юлия Чанчикова, Анна Прохорова, Дарья Ежова, Ник Богатюк, Алексей Лагутин, Федор Купряков и многие другие. 
 
У участников будет возможность обменяться опытом, найти партнеров, посмотреть на свои идеи и продукты со стороны. 
 
Приобрести билеты и зарегистрироваться можно тут.
 
Начало конференции в 10:00.
 
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Автор: Александр Вознесенский
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