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«Конструктив Девелопмент» запустил интерактивную модель прогресс-кварталов «Перемены»

«Конструктив Девелопмент» запустил интерактивную модель прогресс-кварталов «Перемены»
Иллюстрация: пресс-служба «Конструктив Девелопмент»

Будущие жители смогут понять, куда будут выходить окна их квартиры, включить в ней свет и познакомиться с другими деталями проекта.

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ#НОВОСТИ

Специализированный застройщик «Конструктив Девелопмент» создал интерактивный концептуальный макет своего флагманского проекта — прогресс-кварталов «Перемены».

Он наглядно демонстрирует целый квартал «Перемен» с многоуровневым паркингом, общественным пространством, благоустройство дворов и придомовых территорий, архитектурную подсветку и озеленение. При создании макета учтены реальные размеры всех объектов, а также цвета и фактуры строительных материалов.

«Конструктив Девелопмент» запустил интерактивную модель прогресс-кварталов «Перемены» 1

Важно, что макет не только наглядный, но еще и интерактивный. Для того, чтобы будущие жители «Перемен» смогли визуализировать, куда будут выходить окна их квартиры, к макету подключен специальный монитор. С помощью программного обеспечения можно включить свет в любой квартире и буквально представить вид из окон и их расположение относительно ближайших строений.

Качественная детализация объектов поможет определиться и с выбором нежилых помещений. Макет передает внешний облик зданий, расположение пешеходных зон и помогает понять, какое место будет идеальным, например, для кофейни с уютной уличной террасой.

Прогресс-кварталы «Перемены» строятся в динамично развивающейся части правого берега — микрорайоне Мичуринский. В соседях у «Перемен» парк «Сибсталь», детский кинотеатр «Мечта», несколько крупных гипермаркетов, а в непосредственной близости от прогресс-кварталов строится общеобразовательная школа и акватермальный комплекс с саунами и круглогодичными открытыми бассейнами.

Теперь принять решение о покупке квартиры в «Переменах» стало еще проще — концептуальный макет презентует квартал как на ладони. Познакомиться с проектом и увидеть макет можно в офисе продаж Специализированного застройщика «Конструктив Девелопмент» на Апрельской, 4, тел. 8 (391) 230-20-20. Выбор квартир доступен на сайте жкперемены.рф.

Реклама ООО СЗ «Конструктив Девелопмент» ИНН 2461048015 Erid: LjN8KBTdM
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф - дом 1 и дом 2.
Автор: Александр Вознесенский
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