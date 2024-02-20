Олеся Волкова: «Как выжить выпускникам и их родителям во время подготовки к ЕГЭ»

От того, как выпускник подготовится к ЕГЭ, зависит многое. Опыт показывает, выпускники и их родители тратят столько ресурсов на проживание стресса, что возникает вопрос: а оно того стоит?

Олеся Волкова, доктор психологических наук, доцент, директор Института педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета, основатель «Психологической мастерской Олеси Волковой» и клуба «Достаточно хороших родителей»

Несмотря на то, что выпускной класс ассоциируется с неким решающим периодом, его роль на фоне всех событий жизни сильно преувеличена. Безусловно, от того, как выпускник подготовится к итоговой аттестации в формате ЕГЭ, зависит многое: куда он сможет поступить, где будет учиться, платно или на бюджетной основе? Тем не менее, опыт психологической практики показывает, что в этот период выпускники и их родители тратят такое количество ресурсов на проживание стресса и давления, что возникает резонный вопрос: а оно того стоит? Может быть, есть способы прожить этот период так, чтобы остаться в живых? Отвечаю, есть.

Первое, что важно помнить, выпускной год – всего лишь один из этапов перехода на новый уровень взросления, не менее и не более значимый, чем, например, поступление в детский сад, школу, первая любовь, первый опыт работы, любой новый опыт. Его ценность велика, но не запредельна.

Второй важный момент, который необходимо учитывать, выпускники школ – подростки. Этот период имеет выраженный кризисный характер (гормональная перестройка, формирование новых ценностей, обретение собственной идентичности, поиск ответа на вопрос «кто я?»…), что усиливает проживание стресса в процессе подготовки к выпускным экзаменам и поступлении в университет.

И еще, на ЕГЭ все не заканчивается. Необходимо помнить, что выпускные экзамены – это всего лишь переход, проверка, скачок в более взрослую жизнь, на которую нужны психологические и физические ресурсы, и их может не хватить, если львиную долю принести в жертву невротическому страху «Что будет, если не сдать ЕГЭ!?».

Последний год обучения в школе, как у детей, так и у родителей связан с проживанием опасного и очень распространённого состояния – эмоционального выгорания.