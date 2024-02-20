Олеся Волкова: «Как выжить выпускникам и их родителям во время подготовки к ЕГЭ»
От того, как выпускник подготовится к ЕГЭ, зависит многое. Опыт показывает, выпускники и их родители тратят столько ресурсов на проживание стресса, что возникает вопрос: а оно того стоит?
Олеся Волкова, доктор психологических наук, доцент, директор Института педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета, основатель «Психологической мастерской Олеси Волковой» и клуба «Достаточно хороших родителей»
Несмотря на то, что выпускной класс ассоциируется с неким решающим периодом, его роль на фоне всех событий жизни сильно преувеличена. Безусловно, от того, как выпускник подготовится к итоговой аттестации в формате ЕГЭ, зависит многое: куда он сможет поступить, где будет учиться, платно или на бюджетной основе? Тем не менее, опыт психологической практики показывает, что в этот период выпускники и их родители тратят такое количество ресурсов на проживание стресса и давления, что возникает резонный вопрос: а оно того стоит? Может быть, есть способы прожить этот период так, чтобы остаться в живых? Отвечаю, есть.
Первое, что важно помнить, выпускной год – всего лишь один из этапов перехода на новый уровень взросления, не менее и не более значимый, чем, например, поступление в детский сад, школу, первая любовь, первый опыт работы, любой новый опыт. Его ценность велика, но не запредельна.
Выгорание — состояние эмоционального, психического и физического истощения, которое может быть вызвано чрезмерной нагрузкой и давлением со стороны общества, семьи и самого человека.
Для него характерен так называемый механизм «замкнутого круга»: мои дела стоят на месте, потому что я устал, в связи с этим я очень тревожусь и устаю еще больше, а значит, совсем не имею сил двигаться вперед; и новый круг «мои дела стоят на месте…».
Выгорание случается, если сформировалась привычка жить в стрессе, присутствует большая перегруженность заданиями (многие из которых скучны и не интересны, что увеличивает напряжение), нарушен баланс «учёба — отдых», нет хобби, ожидания от результатов ЕГЭ слишком завышены, а на поощрение заслуг рассчитывать не приходится. А также есть недостаток эмоциональной поддержки со стороны тех, кто предъявляет требования (родители и учителя).
Как предотвратить негативные моменты, связанные с проживанием выпускного года в школе? Рекомендации для выпускников и их родителей читайте на нашем портале.
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