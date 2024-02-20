Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 17.02
92,54
99,35
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Олеся Волкова: «Как выжить выпускникам и их родителям во время подготовки к ЕГЭ»

Олеся Волкова: «Как выжить выпускникам и их родителям во время подготовки к ЕГЭ»
Иллюстрация: Коллаж ДК

От того, как выпускник подготовится к ЕГЭ, зависит многое. Опыт показывает, выпускники и их родители тратят столько ресурсов на проживание стресса, что возникает вопрос: а оно того стоит?

#МНЕНИЯ

Олеся Волкова, доктор психологических наук, доцент, директор Института педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета, основатель «Психологической мастерской Олеси Волковой» и клуба «Достаточно хороших родителей» 

Несмотря на то, что выпускной класс ассоциируется с неким решающим периодом, его роль на фоне всех событий жизни сильно преувеличена. Безусловно, от того, как выпускник подготовится к итоговой аттестации в формате ЕГЭ, зависит многое: куда он сможет поступить, где будет учиться, платно или на бюджетной основе? Тем не менее, опыт психологической практики показывает, что в этот период выпускники и их родители тратят такое количество ресурсов на проживание стресса и давления, что возникает резонный вопрос: а оно того стоит? Может быть, есть способы прожить этот период так, чтобы остаться в живых? Отвечаю, есть.

Первое, что важно помнить, выпускной год – всего лишь один из этапов перехода на новый уровень взросления, не менее и не более значимый, чем, например, поступление в детский сад, школу, первая любовь, первый опыт работы, любой новый опыт. Его ценность велика, но не запредельна.

Второй важный момент, который необходимо учитывать, выпускники школ – подростки. Этот период имеет выраженный кризисный характер (гормональная перестройка, формирование новых ценностей, обретение собственной идентичности, поиск ответа на вопрос «кто я?»…), что усиливает проживание стресса в процессе подготовки к выпускным экзаменам и поступлении в университет. 
 
И еще, на ЕГЭ все не заканчивается. Необходимо помнить, что выпускные экзамены – это всего лишь переход, проверка, скачок в более взрослую жизнь, на которую нужны психологические и физические ресурсы, и их может не хватить, если львиную долю принести в жертву невротическому страху «Что будет, если не сдать ЕГЭ!?».
 
Последний год обучения в школе, как у детей, так и у родителей связан с проживанием опасного и очень распространённого состояния – эмоционального выгорания.
 

Выгорание — состояние эмоционального, психического и физического истощения, которое может быть вызвано чрезмерной нагрузкой и давлением со стороны общества, семьи и самого человека.

Для него характерен так называемый механизм «замкнутого круга»: мои дела стоят на месте, потому что я устал, в связи с этим я очень тревожусь и устаю еще больше, а значит, совсем не имею сил двигаться вперед; и новый круг «мои дела стоят на месте…».

Выгорание случается, если сформировалась привычка жить в стрессе, присутствует большая перегруженность заданиями (многие из которых скучны и не интересны, что увеличивает напряжение), нарушен баланс «учёба — отдых», нет хобби, ожидания от результатов ЕГЭ слишком завышены, а на поощрение заслуг рассчитывать не приходится. А также есть недостаток эмоциональной поддержки со стороны тех, кто предъявляет требования (родители и учителя).

Как предотвратить негативные моменты, связанные с проживанием выпускного года в школе? Рекомендации для выпускников и их родителей читайте на нашем портале.

Читайте также:

— Олеся Волкова про травмы родительства и достаточно хороших родителей

О том, как, стремясь быть идеальными родителями, мы повышаем уровень собственного невротического напряжения. 

 
 

 

 
Автор: Наталья Машегова
Самое читаемое
  • Городские власти предупреждают о сильных морозахГородские власти предупреждают о сильных морозах
  • В центре Красноярска начали строить апарт-комплекс с офисами, бутиками и спа-центромВ центре Красноярска начали строить апарт-комплекс с офисами, бутиками и спа-центром
  • РЖД рассматривает запуск ретропоезда «Красноярск…Дивногорск»РЖД рассматривает запуск ретропоезда «Красноярск…Дивногорск»
  • Территорию бывшего хлебозавода в Красноярске продают под застройкуТерриторию бывшего хлебозавода в Красноярске продают под застройку
  • На севере Красноярского края построят сеть глэмпингов и гостиницуНа севере Красноярского края построят сеть глэмпингов и гостиницу
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.