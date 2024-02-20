В Красноярске неизвестные сообщили о минировании здания Заксобрания

Здание Заксобрания края проверяют полицейские, Росгвардия и МЧС. Причиной этому стала поступившая информация о минировании здания.

Как сообщила депутат Елена Пензина, сегодня планировалось мероприятие по линии МЧС, но поступило сообщение о минировании. По данным источника NGS24.RU, неизвестные сообщили по номеру 112 о бесхозном пакете с возможной бомбой в помещении Заксобрания.

В полиции от комментариев пока отказались. Всех, кто находился в ЗС, на время проверки перевели в другое здание. Елена Пензина уточнила, что запланированное мероприятие состоится.