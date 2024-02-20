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В Красноярске неизвестные сообщили о минировании здания Заксобрания

В Красноярске неизвестные сообщили о минировании здания Заксобрания
Иллюстрация: Соцсети Елены Пензиной

Здание Заксобрания края проверяют полицейские, Росгвардия и МЧС. Причиной этому стала поступившая информация о минировании здания.

#НОВОСТИ
Как сообщила депутат Елена Пензина, сегодня планировалось мероприятие по линии МЧС, но поступило сообщение о минировании. По данным источника NGS24.RU, неизвестные сообщили по номеру 112 о бесхозном пакете с возможной бомбой в помещении Заксобрания.
 
В полиции от комментариев пока отказались. Всех, кто находился в ЗС, на время проверки перевели в другое здание. Елена Пензина уточнила, что запланированное мероприятие состоится. 
Автор: Петр Савельев
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