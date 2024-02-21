Компания «КИБЕР Стратегия» аккредитована ФСТЭК России

Компания «КИБЕР Стратегия» получила бессрочную лицензию ФСТЭК по технической защите конфиденциальной информации.

Ранее у компании была аккредитация в ФСБ России. Теперь с лицензией ФСТЭК компания готова оказывать дополнительные виды услуг в области информационной безопасности».

Я горжусь, что «КИБЕР Стратегия» — это команда профессионалов, которая стремительно развивается в области информационной безопасности, ее слаженная работа, профессиональные знания и умения позволили в кратчайшие сроки получить лицензию. Тем самым еще раз подчеркнули высокий уровень компетенций компании», — поделился Александр Корощенко, генеральный директор.

В наше время очень часто можно увидеть, услышать о жертвах кибермошеничества: утечка важной стратегической информации, данных пользователей и даже личных фотографий. Чтобы обезопасить себя и своё дело — советуем заранее пройти оценку на уязвимость и усилить контроль защиты важных данных, — подчеркивают в компании.

«КИБЕР Стратегия» занимается защитой данных и оказывает услуги в области информационной безопасности.

+7 391 216 87 37

info@cyber-strategy.ru

https://cyber-strategy.ru

https://vk.com/scyberstrategy

Реклама, cyber-strategy.ru