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Компания «КИБЕР Стратегия» аккредитована ФСТЭК России

Компания «КИБЕР Стратегия» аккредитована ФСТЭК России
Иллюстрация: КИБЕР Стратегия

Компания «КИБЕР Стратегия» получила бессрочную лицензию ФСТЭК по технической защите конфиденциальной информации.

#НОВОСТИ
Ранее у компании была аккредитация в ФСБ России. Теперь с лицензией ФСТЭК компания готова оказывать дополнительные виды услуг в области информационной безопасности».  
Я горжусь, что «КИБЕР Стратегия» — это команда профессионалов, которая стремительно развивается в области информационной безопасности, ее слаженная работа, профессиональные знания и умения позволили в кратчайшие сроки получить лицензию. Тем самым еще раз подчеркнули высокий уровень компетенций компании», — поделился Александр Корощенко, генеральный директор.
В наше время очень часто можно увидеть, услышать о жертвах кибермошеничества: утечка важной стратегической информации, данных пользователей и даже личных фотографий. Чтобы обезопасить себя и своё дело — советуем заранее пройти оценку на уязвимость и усилить контроль защиты важных данных, — подчеркивают в компании.
«КИБЕР Стратегия» занимается защитой данных и оказывает услуги в области информационной безопасности. 
 
+7 391 216 87 37
info@cyber-strategy.ru
https://cyber-strategy.ru
https://vk.com/scyberstrategy
 
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Автор: Александр Вознесенский
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