Роман с медиа:в каких предпринимателей влюбляются журналисты

Познакомиться с гайдом можно на конференции «Охват», посвященной медийности, формированию личного бренда и продажам. Одним из спикеров события станет Юлия Чанчикова, издатель, главный редактор «ДК-Красноярск», автор курса «Личный бренд. Образ действия».

По какому принципу СМИ выбирают экспертов для редакционного контента? По любви. Но этой любви нужно добиться. Более того есть четкий алгоритм, применив которую интересный, глубокий, но пока еще не медийный эксперт станет завсегдатаем информационной повестки, желанным гостем теле и радиостудий, попадает на обложку журнала и станет вести авторскую колонку. Именно этим алгоритмом я поделюсь на конференции «Охват». Без воды, только четкие инструменты и конкретные шаги, — рассказывает Юлия Чанчикова.