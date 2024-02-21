Олеся Волкова: «Как выпускникам выжить во время ЕГЭ» (продолжение)

Продолжаем рассказывать, как выпускникам и их родителям пережить период подготовки к ЕГЭ. Известный красноярский психолог подготовила рекомендации для читателей DK.RU.

Олеся Волкова, доктор психологических наук, доцент, директор Института педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета, основатель «Психологической мастерской Олеси Волковой» и клуба «Достаточно хороших родителей»

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Рекомендации для выпускников

– В этот сложный и напряженный период важно… отдыхать. Отдыхать необходимо качественно и систематически. Как минимум, определить время в течение дня или день в неделе, когда вы не занимаетесь подготовкой к ЕГЭ. Без качественного отдыха эффективность подготовки к экзаменам будет нулевой. В процессе отдыха важно соблюдать правило «no gadget».

– Режим дня – основа эффективной подготовки. Организм и психика работают правильно только в условиях стабильности. Необходимо продумать максимально удобный режим дня (сон, прием пищи, учеба, прогулки, хобби, общение…) и соблюдать его очень ответственно.

– ЗОЖ и ПП – лучшие помощники в подготовке к экзаменам. Правильное питание обеспечит нервную систему качественным «топливом», а физическая активность позволит отвлечься от учебы, преодолеть стресс и получить заряд бодрости!

Не накручивайте себя и не слушайте токсичных «доброжелателей», которые пытаются запугать вас сложностью и невозможностью успешно сдать экзамены. Отличная, кстати, ситуация, чтобы узнать, кто из окружения действительно поддерживающий и заботливый человек, а с кем, возможно, пришла пора попрощаться.

– Очень важно отмечать и фиксировать все признаки своего прогресса. Отмечайте пройденные темы, составьте список тех разделов и заданий, с которыми вы с легкостью справляетесь. Это убережет вас от паники в стиле: «Я совсем ничего не знаю!».

– Чаще напоминайте себе, что вы не первый и не последний, кто сдает ЕГЭ. Они сдали, и у вас получится.

Даже если вы претендуете на поступление в один конкретный университет своей мечты, составьте список запасных вариантов и продумайте, чем будете заниматься год, если туда, куда хочется, поступить не получится. План «Б» поможет посмотреть на ситуацию проще.

– Ни в коем случае не бросайте хобби, наоборот! Постарайтесь получать от него максимальное удовольствие. При условии, что хобби входит в ваш распорядок дня.

– Пробники важны! На них вы не только демонстрируете свои знания, но и ваш мозг тренируется выполнять задание в определенном формате. Уровень стресса на самом экзамене будет значительно ниже.

– Освойте навыки time management. Составляйте четкий план на день с учетом того, в какое время дня вы лучше усваиваете информацию, когда вам обязательно нужно отдохнуть, сколько времени вам нужно на каждый предмет – оно будет разным. Планирование значительно экономит время! Проверено.

Многозадачность не для этого периода жизни. Делайте только одно дело, не отвлекайтесь (тем более на соцсети и телефон). Качество усвоения учебного материала будет выше, а времени понадобится меньше.

– Найдите единомышленников. Самое время объединиться с одноклассниками. Иногда готовиться вместе легче и проще. Можно иногда и локацию подготовки сменить: например, вместо дома, собраться всем вместе в кофейне или коворкинге. Новизна активизирует восприятие.

Рекомендации, которые помогут справиться с непростым периодом родителям выпускников, читайте на нашем портале завтра.

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