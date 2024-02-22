Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 22.02
92,43
99,89
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярцы могут приобрести абонементы на связь МТС со скидкой до 30%

Красноярцы могут приобрести абонементы на связь МТС со скидкой до 30%
Иллюстрация: пресс-служба МТС

МТС предложила новым пользователям абонементы на связь сроком до 12 месяцев. Абоненты могут подключить тарифы МТС Проще, МТС Больше или МТС Супер и получить скидку до 30%.

#НОВОСТИ

На тарифах МТС Больше и МТС Супер абонемент доступен сроком на 3, 6 или 12 месяцев со скидкой 15%, 20% или 30% соответственно. На тарифе МТС Проще абонемент доступен сроком на 12 месяцев со скидкой 30%. При подключении абонемента стоимость услуг связи спишется по выбранному тарифу с учетом скидки. Далее в течение выбранного срока абонентская плата за базовые пакеты списываться не будет.

Посетители розничных магазинов МТС могут подключить абонемент как отдельно, так и оформить его в рассрочку вместе с любым товаром в магазине.

Чтобы нашим абонентам было с нами комфортно, мы предлагаем выбор и постоянно разрабатываем новые экосистемные предложения, в том числе на связь. Новое предложение в формате абонемента даёт ряд преимуществ. Помимо скидки, размер которой можно выбрать самостоятельно, в зависимости от срока абонемента, можно оплатить всю сумму за один раз и не переживать о состоянии лицевого счета каждый месяц», — комментирует директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Стоимость абонемента зависит от региона проживания абонента. Подробную информацию можно узнать в любом магазине или на сайте МТС.

Стоимость абонемента тарифа «МТС Больше» в Красноярске:

• 3 месяца (скидка 15%) - 1740 рублей (580 рублей в месяц);

• 6 месяцев – (скидка 20%) - 3130 рублей (521 рублей в месяц);

• 12 месяцев – (скидка 30%) - 5360 рублей (446 рублей в месяц).

LjN8JwxFn

Автор: Александр Вознесенский
Самое читаемое
  • Городские власти предупреждают о сильных морозахГородские власти предупреждают о сильных морозах
  • Территорию бывшего хлебозавода в Красноярске продают под застройкуТерриторию бывшего хлебозавода в Красноярске продают под застройку
  • На севере Красноярского края построят сеть глэмпингов и гостиницуНа севере Красноярского края построят сеть глэмпингов и гостиницу
  • Директор красноярской компании попал под уголовное дело за неуплату налогов на 100 млнДиректор красноярской компании попал под уголовное дело за неуплату налогов на 100 млн
  • Под Красноярском запустят единственное в России производство композитных материаловПод Красноярском запустят единственное в России производство композитных материалов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.