Красноярцы могут приобрести абонементы на связь МТС со скидкой до 30%

МТС предложила новым пользователям абонементы на связь сроком до 12 месяцев. Абоненты могут подключить тарифы МТС Проще, МТС Больше или МТС Супер и получить скидку до 30%.

На тарифах МТС Больше и МТС Супер абонемент доступен сроком на 3, 6 или 12 месяцев со скидкой 15%, 20% или 30% соответственно. На тарифе МТС Проще абонемент доступен сроком на 12 месяцев со скидкой 30%. При подключении абонемента стоимость услуг связи спишется по выбранному тарифу с учетом скидки. Далее в течение выбранного срока абонентская плата за базовые пакеты списываться не будет.

Посетители розничных магазинов МТС могут подключить абонемент как отдельно, так и оформить его в рассрочку вместе с любым товаром в магазине.

Чтобы нашим абонентам было с нами комфортно, мы предлагаем выбор и постоянно разрабатываем новые экосистемные предложения, в том числе на связь. Новое предложение в формате абонемента даёт ряд преимуществ. Помимо скидки, размер которой можно выбрать самостоятельно, в зависимости от срока абонемента, можно оплатить всю сумму за один раз и не переживать о состоянии лицевого счета каждый месяц», — комментирует директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Стоимость абонемента зависит от региона проживания абонента. Подробную информацию можно узнать в любом магазине или на сайте МТС.

Стоимость абонемента тарифа «МТС Больше» в Красноярске:

• 3 месяца (скидка 15%) - 1740 рублей (580 рублей в месяц);

• 6 месяцев – (скидка 20%) - 3130 рублей (521 рублей в месяц);

• 12 месяцев – (скидка 30%) - 5360 рублей (446 рублей в месяц).

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