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На длинных февральских выходных в Красноярск придет потепление

На длинных февральских выходных в Красноярск придет потепление
Автор фото: vecstock. Иллюстрация: freepik

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, на следующей неделе потепление в Красноярске продолжится

#НОВОСТИ

На предстоящих трехдневных выходных в Красноярск придет потепление. Температура воздуха будет повышаться постепенно.

Ночами в пятницу 23 февраля и субботу 24 февраля будет холодно: от −28 до −30 °C. Однако дневные температуры в первый выходной на этой неделе будут до −16, −19 °C, а во второй — не ниже −15 °C.

В воскресенье, 25 февраля, ночью термометры покажут около −25 °C, днем — до −13 °C.

Согласно предварительным прогнозам синоптиков, потепление продлится и в начале следующей рабочей недели. Последние дни календарной зимы порадуют красноярцев: дневные температуры ожидаются от −12 до −4 °C.

 

Автор: Петр Савельев
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