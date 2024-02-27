Когда у руля настоящий капитан

Каждый раз, выходя за наградой на сцену премии «Человек года», Василий Попов говорит слова благодарности команде: «Это победа всей компании!»

Вместе с тем очень важно, кто стоит у руля успешного бизнеса. Особенно если речь идет о компании, чей вклад в развитие Красноярска — это тысячи семей, воплотивших мечту об идеальной квартире, чьи проекты задают высокую планку для всей отрасли.

Награды, а их за историю АРБАН было немало, — верхушка айсберга. Это тоже слова Василия Попова на одном из чествований победителей. Здесь мы согласимся с генеральным директором и попытаемся раскрыть те важные составляющие успеха, которые позволяют бизнесу ежегодно подтверждать лидерские позиции и повышать привлекательность своих проектов для горожан. Однако не будем забывать, что у руля — настоящий капитан! Василий Попов — бессменный руководитель компании, и, отмечая личный юбилей, он мог бы перефразировать свои же слова: «Победы компании — это и мои победы!»



Природный микрорайон SCANDIS — трижды победитель федеральной градостроительной премии Urban Awards

Надежность

Если бы Маслоу рисовал свою пирамиду специально для застройщиков, он написал бы на ее фундаменте: «Надежность»! Для новосела в России сроки сдачи квартиры — зона тревожности. За 32 года на рынке жилой недвижимости АРБАН ни разу не нарушил своих обещаний по поводу даты новоселья. Все объекты всегда сдаются в срок. Более того, в последние годы компания практикует опережающие темпы и вручает ключи от квартир досрочно.

«Золотые эталоны»

Слоган «Все по-настоящему!» — это не просто красивые слова, это бизнес-подход. Высокий уровень объектов компании заложен в каждый проект благодаря «Золотым эталонам» АРБАН. Это миссия, зафиксированная в подходах и бизнес-процессах. В итоге эталоны строительства гарантированы всем, кто выбирает квартиры в жилых комплексах застройщика: 100% кирпич, подземный паркинг, благоустроенный закрытый двор, дизайнерские входные группы, детские сады во дворе, пешеходные фонтаны для детей. И, конечно же, новый эталон — создание скверов и парков на границе с микрорайоном в рамках благотворительной деятельности АРБАН. Его инициатором стал именно руководитель компании Василий Попов.



SCANDIS OZERO — жить у воды в самом сердце Взлетки. Стал лучшим в номинации «Жилой комплекс года» премии «Человек года» в 2022

Делать больше

Василий Попов часто подчеркивает, что каждый проект компании — это прыжок выше головы. Именно так удается достигать высоких результатов и менять облик Красноярска. Причем речь идет не только о жилых микрорайонах, но и о проектах общественного благоустройства. В 2023 компания добавила в копилку городских пространств три новеллы: активити-парк, бульвар-променад в smart-комплексе «Бульвар цветов» и сквер SCANDIS на Молокова. Можно сказать, что этими проектами АРБАН поднял планку жилой недвижимости на новую высоту. Теперь возводить жилые комплексы без благоустроенных прилегающих территорий, открытых для всех горожан, будет сложно.

Инвестиции компании в создание трех общественных пространств составили 246 млн рублей — в эту сумму входит не только проектирование, но и реализация «под ключ».

Новизна

Гарантировать новизну не менее, если не более сложно. Однако АРБАН, чей второй слоган — «Как обычно необычно!», и здесь придерживается выбранной магистрали. Каждый новый жилой проект компании предлагает особый формат, примеров которого нет в Красноярске, а порой и в стране. Природный оазис — в микрорайоне SCANDIS, жизнь у озера — в SCANDIS OZERO, сценарии для счастливых семей — в «Барбарис», бульвар-променад — в «Бульваре цветов», городские поляны — в высотных ЧИЖАХ, зеленый минирайон с собственным парком — в «Калина долина», очарование могучего Енисея — в редевелоперском «Портовом». Компания раз за разом предлагает новую концепцию и новый формат городской жизни.

Во благо

Добрые дела не принято афишировать, и Василий Попов редко упоминает о том, что один из храмов Красноярска полностью построен по его инициативе и на его средства. Это единственная старообрядческая церковь Красноярска во имя Сретения Владимирской чудотворной иконы Пресвятой Богородицы. Она выполнена в новгородском стиле и является сегодня архитектурным украшением центра города. Строительство храма началось в 2017, и уже в 2020 он был освящен.

Досье «ДК»

Попов Василий Деевич

генеральный директор ГСК АРБАН

В 2018 получил государственную президентскую награду «Заслуженный строитель России» за особый вклад в развитие строительной отрасли в Красноярском крае.

В 2020 стал дважды победителем премии «Человек года» — в номинации «Застройщик года» и «Лидеры бизнеса».

В 2021 получил главную награду премии «Человек года» по версии издания «Деловой квартал».

ГСК АРБАН под руководством Василия Попова на протяжении пяти лет признается надежным застройщиком России и награждается Золотым знаком отличия.

Объекты АРБАН получили семь статуэток федеральной премии Urban Awards — самого престижного градостроительного конкурса, на котором отмечают лучшие проекты застройщиков в сфере жилищного строительства.

В 2022 и 2023 объекты АРБАН SCANDIS OZERO и «Бульвар цветов» были признаны лучшими в номинации «Жилой комплекс года» премии «Человек года».

Но самая главная награда для руководителя компании, говорит Василий Попов, — это счастливые глаза маленьких покупателей, детей, играющих в благоустроенных дворах АРБАН.

Василию Попову — 60!

23 февраля 2024 Василий Попов, генеральный директор ГСК АРБАН, отметил свое 60-летие. Градостроитель, сильный руководитель, надежный бизнес-партнер, патриот своего города и страны. Коллеги и друзья Василия Деевича поздравляют его с юбилеем.

Александр Усс

член Совета Федерации РФ от Красноярского края

Уважаемый Василий Деевич!

Примите искренние поздравления с юбилеем!

Вы зарекомендовали себя как успешный руководитель и гражданин, ответственный за судьбу родного города. Более 30 лет Ваша компания, неоднократно отмеченная отраслевыми федеральными наградами, предлагает жителям Красноярска качественное современное жилье с красивыми благоустроенными дворами. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, мира и добра, достижения всех поставленных целей.

Антон Глушков

президент Ассоциации «Национальное объединение строителей»

Уважаемый Василий Деевич! От имени Национального объединения строителей и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!

Более 30 лет Вы успешно и с большой самоотдачей возглавляете группу компаний АРБАН, которая входит в число передовых строительных компаний Красноярского края. Все эти годы Вы реализуете самые масштабные и амбициозные проекты, получили признание федерального профессионального сообщества, многочисленные награды и премии — все это стало возможным благодаря Вашему личному вкладу и неравнодушному отношению к жизни красноярцев.

Благодаря слаженной командной работе возводимые дома становятся удобными и комфортными для проживания людей, а социальная инфраструктура благоприятно дополняет архитектурный облик прекрасной столицы Красноярского края.

Уважаемый Василий Деевич! От всей души желаю Вам успехов во всех направлениях Вашей работы, осуществления всех масштабных планов и проектов, крепкого здоровья и неиссякаемого оптимизма! Оставайтесь всегда столь же деятельным, неравнодушным, жизнерадостным человеком. Всего самого доброго, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Эдхам Акбулатов

ректор Университета Решетнева

Уважаемый Василий Деевич! Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего юбилея! Сегодня сложно найти в Красноярске того, кто никогда не слышал бы о компании АРБАН. Уже больше тридцати лет предприятие, которым Вы успешно руководите, строит наш город. Нельзя не отметить, что Красноярск все больше становится городом XXI века, технологичным, удобным для жизни, со своим неповторимым стилем, где переплетены современность и уникальные традиции прошлого. Огромная заслуга в этом — труд коллектива Вашей компании и Ваш лично! Вы строите город будущего уже сегодня — особенно важно, что в этом городе хочется жить нашей молодежи!

Не останавливайтесь на этом пути! Желаю новых профессиональных свершений во благо мира и процветания, во благо нашего любимого Красноярска и красноярцев!

Николай Бяков

генеральный директор ГК «Медведь Холдинг»

Сердечно поздравляю с юбилеем уважаемого человека, нашего земляка Василия Деевича!

Вы прошли долгий 32-летний путь — от небольшой строительной фирмы до группы строительных компаний, надежного застройщика и лидера отрасли.

По своему многолетнему опыту создания и управления группой компаний понимаю ценность сильной преданной команды, без которой невозможно добиться стабильных результатов. Вам удалось сплотить коллектив единомышленников, который работает как часы, создавая неординарные проекты, такие как SCANDIS OZERO и жилой smart-комплекс «Бульвар цветов». Эти проекты заслуженно завоевали любовь клиентов и признание федеральных экспертов.

Я от всей души жму руку Василию Деевичу и выражаю слова восхищения руководителю крупной строительной компании, настоящему сибирскому мужику и неравнодушному человеку!

Желаю крепкого здоровья и счастья!

Ждем от Вас интересных проектов, которые украсят наш край!

Василий Васьков

заместитель управляющего банка «Открытие» в Красноярском крае

С Василием Деевичем я знаком уже 15 лет, и все эти годы он показывает себя не только талантливым бизнесменом, опытным строителем, но и жителем Красноярска, радеющим за свой город, за его облик.

Жилые комплексы, которые возводит группа компаний АРБАН, — это не только комфортное место проживания, удобные планировки, но и общественные пространства, которые становятся частью комфортной городской среды. Скверы, парки, устройство дворов — все это выводит жилищное строительство на новый уровень. И в этом, безусловно, огромная заслуга лично Василия Деевича.

Дорогой Василий Деевич, желаю крепкого сибирского здоровья, неутомимой энергии и надежных товарищей рядом!

Алексей Ивлев

директор компании «КрасМонтаж»

С Василием Деевичем я знаком более 30 лет — за это время приходилось видеть его в разных производственных ситуациях. Твердо могу сказать: он настоящий руководитель и порядочный мужик, который держит свое слово и очень ответственно подходит к строительству всех своих ­объектов.

Объект, который строит Василий Деевич, — это всегда главная стройка в России! Он контролирует весь производственный процесс и часто посещает стройплощадку, чтобы лично проверить ход работ.

Желаю Василию Деевичу здоровья, удачи, семейного благополучия и много-много сил, чтобы такие стройки продолжались еще долгие годы.