Формула вдохновения: топ бьюти и фешн-пространств Красноярска

Сейчас пространство, которое создает для себя бизнес, — физическое воплощение смыслов и ценностей, которые выбирают транслировать предприниматели.

Идентичность изделий и услуг не только в их качестве: сначала нас захватывает атмосфера. Рассказываем о самых концептуальных beauty- и fashion-пространствах Красноярска: им удается раз за разом отыскивать ключики к нашим сердцам и давать повод вернуться.

ICHE

Это пространство — воплощение природной глубины среди городских лабиринтов. Просторная локация играет за счет естественных фактур и визуальной чистоты. Основательница ICHE Ирина Чернецкая определяет его идентичность как «сибирский бренд одежды в знаке Венеры», и это сочетание отражается не только в изделиях. Бутик гармонизируется теплом солнца и прохладой интерьера, женственностью деталей и маскулинной лаконичностью оформления.

Пространство ICHE — как цветок в горах: легкая и женственная одежда представлена среди брутального кирпича, камня и металла. Слоган «От Сибири до Венеры», шторы цвета хвои, сибирский чай и кедровые орешки — как продолжение смыслов и ДНК бренда. Впечатляющий ­объект — огромная люстра с логотипом 2,5 метра в диаметре», — дополняет Ирина Чернецкая, основательница бренда.

Пространство занимает более 400 кв. м, из которых около 200 кв. м отведено под торговый зал на первом этаже.

На втором этаже расположены цех-лаборатория, офис сотрудников и склады.

MUAR.beauty

Студия MUAR.beauty, которую основала Дарья Нощик, визажист и hair-стилист — пространство, где премиальная эстетика стабилизируется тонкостью минимализма. Черно-белую стилистику разбавляют приглушенные цвета, а текстуры дерева и ткани переключают внимание с происходящего снаружи на внутреннее. В MUAR.beauty бьюти-индустрии проводят клиентские дни, а также индивидуальное обучение — например, макияжу для себя. Несмотря на «маленький» возраст, студия уже успела стать официальным представителем нескольких брендов для ухода премиум-класса.

Это очень уютное пространство: оно зонировано так, что даже при полной загруженности гости не мешают друг другу. В интерьере мы использовали природные оттенки и материалы, которые очень комфортны для восприятия», — дополняет Дарья Нощик, основательница MUAR.beauty.

Пространство занимает 100 кв. м.

BUTS8

Это пространство отражает идентичность одного из самых известных сибирских брендов. Новый concept store начал работу в 2022: сочный и яркий, но по-своему нежный бутик сразу привлек внимание. Пространство получилось свежим, красивым и вдохновляющим — идеальная формула места, где хочется выбирать незабываемые образы. Изделия, которые создает красноярский дизайнер Вера Буц, выходят за пределы города уже больше пяти лет: из бутика и с производства они разлетаются по всему миру.

Это уголок любви и цвета. Главная особенность — наш фирменный розовый цвет в разных оттенках. Дизайнер Александра Боброва создала стильное пространство с учетом ДНК бренда: сложные формы, сочные цвета и сочетания. Пространство хочется разглядывать, взгляд цепляют детали», — говорит Вера Буц, основательница бренда.

Пространство занимает 37 кв. м.

JOINN eco beauty

JOINN eco beauty олицетворяет концепцию экологичной красоты: это отражается и в философии самого бренда, и в оформлении его пространства. Пока салон достаточно компактный — метраж компенсируется высокими потолками и большими окнами. Акценты «нюдового» лаконичного оформления — неоновые надписи и shampoo bar.

В декабре 2023 в JOINN eco beauty отмечали второй день рождения: hair-стилист Инна Гуцуляк, которая теперь выступает как основательница и арт-директор салона, открыла его двери в 2021.

JOINN eco beauty — одно из относительно немногих dog friendly пространств красоты в Красноярске. Важный факт: на базе пространства реализуют проект «Наш нежный возраст», в рамках которого девочки 8…12 лет из семей со сложным социальным положением могут стать клиентками салона. Команда JOINN присоединялась и к экологической акции «Месяц ответственной красоты».

Главной визуальной фишкой мы сделали сочетание материалов, которые были использованы для дизайна: полное отсутствие пластика, искусственных растений в том числе. Несколько больших полутораметровых цветов в объемных горшках. Вся мебель сделана из дерева, стекла и металла. Для покрытия пола мы отказались от ПВХ, линолеума и других подобных материалов: мы зачистили бетонные плиты, нанесли специальное покрытие», — рассказывает Инна Гуцуляк, основательница JOINN eco beauty.

Пространство занимает 87,5 кв. м.

COMMODE

Весной 2023 COMMODE обрел новое пространство. Спустя несколько лет, проведенных в ТЦ «Ньютон», шоурум и производство в рекордные сроки переместили на новую площадку на ул. Перенсона. Самые узнаваемые черты — фирменные неоновые буквы и небрежная элегантность пространства — остались прежними.

Но и без изменений не обошлось. В новом пространстве словно стало больше воздуха и света, а узнаваемые пуховики появились не только на вешалках, но и на манекенах в витринах. Новая площадка заняла три этажа: шоурум органично вписался в лофт-стилистику. Небрежная элегантность, капелька хулиганства и атмосфера звенящей легкости — таким стал обновленный COMMODE.

Главная фишка пространства — сочетание трендовых изделий с естественным, не «вычищенным» видом лофта. Так передается и часть ДНК бренда: поиск собственной уникальности в любых обстоятельствах».

Магазин занимает три этажа, суммарная площадь пространства — 300 кв. м.

Lilit&Mary beauty concept

Lilit&Mary позиционируется как «пространство счастливых эмоций»: для этого здесь есть много блеска и сияния, интерьер в благородных цветах и шлейф тяжелого люкса. Визуальная фишка, которая притягивает внимание, — сияющие люстры и «мраморное» оформление, которые стали беспроигрышными акцентами в дуохромном интерьере.

В августе 2023 салон, запущенный сестрами Лилит Манукян и Мери Саградян, отметил два года с момента открытия. За это время пространство не потеряло в первоначальном шике: и сейчас там царят плотные фактуры, чистый «ч/б» и высокий сервис.

В салоне собирают собственные бьюти-боксы, любят коллаборации со смежными индустриями — например, с цветочными салонами, и не оставляют без внимания как привычные праздники, так и собственные торжества.

Каждый гость, который переступит порог нашего дома красоты, почувствует на себе настоящую заботу, любовь и сервис! И конечно, не могу не похвастаться настоящими профессионалами, которые у нас работают », — говорит Мери Саградян, соосновательница Lilit&Mary.

Пространство занимает 140 кв. м.

No.Name

Это пространство открылось в сердце обновленного исторического квартала совсем недавно — в декабре 2023. No.Name позиционируют как «естественную элегантность и тихую роскошь», и локация точно отражает такую характеристику. Все пространство будто сложено из плавных линий и природных, чуть приглушенных цветов. Так создается ощущение не привычных бутиков, а, скорее, продуманной гардеробной, где хочется выбирать не спеша.

Алена Гановская, основательница No.Name и бутика космецевтики Boutique Prostranstvo Cosmetologa, называет главными характеристиками премиум-бутика женственность, качество и минимализм — они же вложены и в пространство бутика.

No.Name — для людей, которые не претендуют на кричащие бренды, но ценят стиль, качество, удобство, натуральность тканей. Это для ценителей стиля old money с уклоном на суровую классику. Кстати, качество света у нас имитирует дневное освещение, чтобы после примерки в бутике не увидеть дома другой результат», — рассказывает Алена Гановская, основательница No.Name.

Пространство занимает 150 кв. м.

LEBOX

На 2024 бутик косметики и парфюмерии LEBOX, который открыла журналист и бьюти-блогер Жанна Прохоренко, вырос до двух пространств.

В первом разместили декоративную косметику и селективную парфюмерию — рай для тех, кто погружен в бьюти-индустрию и предпочитает нишевые бренды.

Второе пространство — LEBOX Health — предназначено тем, кто заботится о здоровье организма: в нем можно найти линейки для ухода и БАДы.

В бутике косметики и парфюмерии основной визуальный акцент — потолок из нескольких тысяч деревянных брусков. Он создает некий волнообразный мотив, который всегда привлекает внимание гостей. В это пространство нам было важно интегрировать элемент, который ассоциировался бы с красотой и эстетикой. В LEBOX Health мы хотели воссоздать ретро-аптеку: чтобы люди находились в пространстве с акцентами из старины, но при этом все в современном оформлении. Основной акцент — насыщенный глубокий зеленый цвет, который у многих ассоциируется со здоровьем, молодостью и красотой », — говорит Жанна Прохоренко.

Флагманский магазин LEBOX занимает 70 кв. м.

LEBOX Health — 35 кв. м.

Irina Drobysheva brand

Пространство Ирины Дробышевой, красноярского дизайнера — территория минимализма и тонких деталей. Оно создано будто не столько для примерок и конструирования образов, сколько для погружения в себя даже на бегу. Атмосфера соткана из незаметных, но незаменимых компонентов — благодаря им покупка одежды превращается в личный перформанс.

Можно сказать, что это стало отличительной чертой бренда: например, показ осенней коллекции — 2023 «Знаки» прошел в формате закрытого шоу-перформанса.

Мы максимально освободили пространство, чтобы именно наши покупательницы были в центре внимания. Отсюда стильный минимализм и приглушенные цвета. В примерочной надписи «Я — Личность» на зеркалах. Над зоной ожидания барельеф в виде крыла — отсылка к легкости, свободе и тем изменениям, которые происходят, когда меняется образ», — рассказывает Ирина Дробышева.

Пространство занимает около 60 кв. м.

NanoAsia

Место, в котором неразрывно соединили красоту и здоровье, — пространство бренда NanoAsia. Его развитием занимается Елена Буркина, предпринимательница и владелец бренда по франшизе на территории региона. Красноярский филиал NanoAsia стал местом, где систематически проходят обучение специалисты-косметологи. Пространство становится локацией и для смежных мероприятий — например, один из бизнес-завт­раков премии «Человек года» прошел в NanoAsia. Там же организуют и клиентские дни бренда, а также проводят тематические съемки.

Главная визуальная фишка пространства NanoAsia — яркий и геометричный ресепшен», — комментирует Елена Буркина, владелец бренда в Красноярске.

Пространство занимает около 100 кв. м.

Merman

В новую локацию на Южном берегу шоурум красноярского дизайнера Ирины Мерман переместили весной 2022. Это компактное пространство, где глаза не разбегаются, а быстро находят нужное. Собственно, поэтому акцентами становятся не детали интерьера, а сами вещи. Там же можно найти и ряд аксессуаров. Как и разместившийся рядом Lagom, Ирина Мерман тоже не раз выступала партнером событий «ДК».

Мне важно, чтобы пространство можно было менять под новые коллекции, поэтому у нас лаконичные белые стены и только два стабильных цвета, которые всегда присутствуют в оформлении, — черный и розовый. Это чистое поле, которое трансформируется под любое дизайнерское настроение», — говорит Ирина Мерман.

Автор: Ирина Апуник