«Ставка на карту»: как выбрать эквайринг для бизнеса

По данным ВЦИОМ, 75% россиян предпочитают оплачивать товары и услуги картами. Невозможность сделать это снижает выручку и лояльность клиентов. DK.RU разбирался, какой эквайринг выбрать для бизнеса.

Эквайринг — это банковская услуга, которая позволяет предпринимателям принимать оплату картами. Как правило, в ее состав входит: аренда или продажа терминалов, их установка и техническое обслуживание, обучение сотрудников пользованию терминалами, проведение платежей и, собственно, зачисление денег на расчетный счет клиента.

Никаких ограничений на подключение эквайринга на сегодня нет — им может воспользоваться любая компания, независимо от размера или вида деятельности. Однако, для удобства бизнеса банки азработали три основных вида этой услуги: торговый, мобильный и интернет-эквайринг.

Первый, это классическая модель, при которой торговая точка покупает или берет в аренду терминал и использует его непосредственно в этом месте. Мобильный эквайринг актуален для бизнеса, оказывающего услуги в нескольких местах (например, доставка). Интернет-эквайринг подойдет для тех, кому нужно принимать платежи в сети (интернет-магазины, онлайн-сервисы и т.п.).

Стоимость эквайринга также бывает разной. В среднем это 1,5... 2,5% от суммы платежа. Часть этой комиссии получает банк-эквайер, а часть платежная система.

Выбирая поставщика услуги эквайринга, эксперты в первую очередь рекомендуют обратить внимание на «родной» банк — тот, от которого предприятие получает расчетно-кассовое обслуживание (в таком случае проще управлять деньгами). Однако это необязательное условие. Особенно, если эквайринг там дорог или неудобен. В этом случае лучше поискать банк с более выгодным предложением.

Например, Азиатско-Тихоокеанский банк предоставляет своим клиентам возможности торгового и интернет-эквайринга на очень выгодных условиях:

Тариф от 1,5%;

Установку и обслуживание оборудования;

Возможность выбора оборудования;

Быстрое зачисление денежных средства на расчетный счет;

Мониторинг операций для снижения финансовых потерь;

Клиентскую поддержку 24/7;

Гибкие тарифы от оборотов вашего бизнеса.

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