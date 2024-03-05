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Как превратить барьеры в возможности

Как превратить барьеры в возможности
Иллюстрация: ДК

Почему летние каникулы в другой стране — эффективный инструмент для снятия языкового барьера и какие качества приобретают дети в самостоятельных поездках по миру?

#МНЕНИЯ

Об этом «ДК» беседует с Екатериной Ткаченко, экспертом по образованию за рубежом, директором компании ITEC в Красноярске.

Ваши летние групповые программы рассчитаны на две недели. Возможно ли за это время подняться на качественно новый уровень владения языком?

— Сейчас мы набираем участников для трех групповых программ, которые пройдут в формате летних каникул в Великобритании, Ирландии и Швейцарии. Они рассчитаны не столько на серьезный прогресс в языке, сколько в первую очередь на снятие барьера в коммуникации и развитие самостоятельности. К тому же эти программы очень способствуют объединению, дают детям возможность узнать культуру другой нации, познакомиться с другими странами.

При этом самая насыщенная в плане языка, безусловно, программа в Великобритании. Там самый чистый язык, и преподают его более академически, по 30 часов в неделю. Утренняя часть больше похожа на стандартные уроки, а вторая половина дня здесь для проектной деятельности — конкретное направление проекта дети выбирают сами.

А в других странах расписание выстроено по-другому?

— В других программах — Ирландии и Швейцарии — вторую часть дня посвящают различным мероприятиям на кампусе. Это может быть спорт, рукоделие, социальные ивенты. Квест с поиском клада, конкурс талантов, представление своей страны. Плюс за две недели в каждой программе минимум четыре экскурсии: одна на полдня в близлежащий город, развалины, музей и экскурсия на целый день. Например, если лагерь находится не в Лондоне, то мы обязательно посещаем Лондон. В Ирландии мы выходим в Дублин каждый день, многие ради этого и приезжают.

И один из основных плюсов групповых программ — если детям не нравится или не подходит какое-либо мероприятие, мы адаптируемся к их запросам и можем подобрать вариант, который всех устроит.

Какая страна из тех, в которых вы организуете летние программы, самая востребованная в 2024?

— На Великобританию спрос не падает — только растет от года к году. Например, сейчас мы уже набрали детей в программу и открыли дополнительную группу. Это шесть часов четкого мышления на языке ежедневно, и здесь можно фиксировать достаточно высокий прогресс в языке.

Швейцария хороша для первого путешествия без родителей в 11…13 лет, это спокойная страна с чудесной природой, где мы организовываем много спортивных активностей. Плюс там есть направление кулинарной школы, и многие дети это любят. А еще там мы можем изучать три языка: немецкий, английский, французский — выбрать один или переключаться между несколькими. В целом мы фиксируем огромный подъем в сравнении с прошлым годом, поэтому либо расширяем группы, либо создаем новые. Кроме того, сейчас мы обсуждаем отдельные группы для детей сотрудников определенных организаций — корпоративная культура может быть и такой.

Но так как больше всего прогресс будет заметен, когда ребенок поедет один, даже в групповых программах мы стараемся дать им как можно больше самостоятельности. После того как дети адаптировались, мы отправляем их, например, самостоятельно сделать покупку в магазине. И с каждым таким походом языковой барьер становится все более хрупким, а затем стирается — в этом и есть цель таких каникул.

Как превратить барьеры в возможности 1
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Автор: Петр Савельев
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