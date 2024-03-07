Секреты гармоничного интерьера

Создать гармоничное пространство, особенно в большой квартире или загородном доме — задача со звездочкой. Современные дизайнеры делают ставку на единое интерьерное решение.

Вместе с экспертами компаний Giulia Novars и «Водолей» на примере реального проекта разбираемся в нюансах комплексного подхода к интерьеру.

Двухэтажная квартира площадью 300 кв. м для дружной и сплоченной семьи расположена в центре Красноярска. Использование натуральных материалов и применение эксклюзивных решений в мебели и сантехнике создают современное пространство, которое и через годы будет выглядеть актуально. За реализацией идей с готовым дизайн-проектом клиенты обратились в салон Giulia Novars в Красноярске и в компанию «Водолей». Обе компании зашли на объект еще до начала ремонта, чтобы дать развернутые технические рекомендации. Такой подход сэкономил клиенту время и средства, а главное — позволил воплотить сложное и нестандартное интерьерное решение. И сделать это без компромиссов и в полном соответствии с первоначальной задумкой.

Долговечность и гарантия

Профессиональное кредо компании Giulia Novars — создавать оригинальное жизненное пространство для людей, стремящихся к самовыражению и высокому качеству жизни. Премиум-материалы, эксклюзивные механизмы и комплектующие, как и ранее, поставляются из Европы. Огромный ассортимент открывает безграничные возможности для реализации любых дизайнерских решений. Центральным элементом в оформлении общественной зоны данной квартиры стало натуральное дерево.

— Мебель для гостиной, кухонный гарнитур, стены лестничного пролета, дверные и оконные откосы обрамлены шпоном дуба в винтажной отделке. Этот благородный материал добавит в интерьер природное тепло и не потеряет актуальности спустя годы, — рассказывает Наталья Дорошенко, руководитель салона Giulia Novars в Красноярске.

К слову, гарантия на мебель Giulia Novars составляет 5 лет, реальный же срок эксплуатации мебели — до 15…20 лет. Вся мебель приходит к заказчику уже в собранном виде — с навешенными фасадами, установленной фурнитурой и наполнением. Наряду с цельноклееными корпусами и кромкой на торцах по всему периметру шкафов это гарантирует прочность и долговечность интерьерных решений Giulia Novars.

Инженерное ноу-хау

Giulia Novars — синоним не только премиум-качества, но и индивидуального подхода. Уже 25 лет компания производит кухни, гостиные, гардеробные, мебель для ванных комнат и нестандартные изделия. Некоторые решения становятся настоящим ноу-хау инженеров Giulia Novars. Так, в данном проекте входную зону от гостиной отделяет масштабная монолитная конструкция. Одна из ее сторон предназначена для хранения вещей, а противоположная выполняет роль зоны для TV. Чтобы визуально облегчить конструкцию, дизайнеры сделали ее подвесной.

— Готовых вариантов в нашем арсенале на тот момент не было, поэтому над воплощением этой идеи вместе с дизайнерами-конструкторами салона работало конструкторское бюро Giulia Novars. Главный фокус — на повышенную безопасность и максимальное сохранение полезного пространства. В результате инженерных изысканий поставленная задача была решена, помимо мест для хранения здесь же расположили электрокамин. Воплощение столь нестандартного решения стало возможным благодаря комплексному подходу и совместной работе с партнерами — в данном случае с компанией «Водолей». Речь не только о материалах, которые используются в мебели и дублируются в иных элементах интерьера. Мы зашли на объект еще до начала ремонта, чтобы дать технические рекомендации по выводу электрики и сантехники, габаритам ниш под мебель, раскрою керамогранита и т. д. Именно это и позволило создать сложный, уникальный и гармоничный проект, — говорит Наталья Дорошенко.

Giulia Novars успешно работает по всей России. Заказать мебель можно в салоне в Красноярске, там же представлены последние разработки компании, а установить — в любой точке РФ.

Гарантия качества

Интерьерное решение для ванных комнат, как и сам проект, получилось респектабельным, но не скучным. Широкоформатный керамогранит, санфаянс премиум-качества, сочетание хромированных и черных поверхностей смесителей — яркие акценты задали динамику и настроение. Реализацией дизайнерских идей в ванных комнатах занималась компания «Водолей» — лидер по продаже сантехники, инженерных систем для водоснабжения и водоотведения среди оптово-розничных сетей Сибири.

— Изюминка данного проекта — необычное расположение ванной и душевой зоны. Как правило, они устанавливаются в разных помещениях, но в этом проекте расположены в одной зоне. Воплотить эту идею позволила большая предварительная работа по разработке сантехнических коммуникаций, обустройству канализационной и водопроводной систем. Важность этого этапа, особенно когда речь идет о «мокрых зонах», трудно переоценить! Инженерные коммуникации не видны глазу, но они не менее, а возможно, и более важны, чем внешняя красота. Поэтому качество сантехники — вплоть до втулок и фитингов — должно быть на высоком уровне, — рассказывает Мария Политова, руководитель отдела рекламы и маркетинга компании «Водолей».

«Водолей» также поставил для проекта электрокамин — любоваться им можно сразу с порога квартиры. К камину подведена система увлажнения, которая благоприятно влияет на применяемое в облицовке интерьера дерево.

Премиум-сантехника для уникальных интерьеров

Опыт «Водолея» в поставке и продажах сантехники и инженерных систем насчитывает более 30 лет. Ассортимент компании — это более 35 тыс. наименований, от доступных до премиум-позиций. Несмотря на усложнившуюся логистику, «Водолей» продолжает реализовывать проекты для состоятельных клиентов — премиум-сантехника и санфаянс поставляются под заказ из любой точки мира.

— Работа над проектом начинается с четкого понимания, что в итоге хочет получить заказчик. Установка отдельно стоящей круглой ванны и стандартной ванны с примыканием потребует совершенно разного подведения коммуникаций. И разного наполнения — от самой ванны до составных частей инженерной системы. Это же касается и любых других частей ванных комнат: душевых кабин, унитаза — с инсталляцией или без, биде или гигиенического душа и прочего. Специалисты компании «Водолей» всегда дадут профессиональный совет и помогут рассчитать количество необходимых элементов, — говорит Мария Политова.

Помимо сантехнических решений «Водолей» предлагает различные варианты отделочных материалов для качественного ремонта — от строительных смесей до керамогранита.

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