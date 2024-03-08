Свадьба на Невском: красноярцы покоряют рынок кейтеринга в Санкт-Петербурге

Деловая конференция, свадьба, презентация проекта, юбилейная дата. Каким бы ни был повод для встречи, ее участников необходимо накормить.

Деловая конференция, свадьба, презентация проекта, юбилейная дата. Каким бы ни был повод для встречи, ее участников необходимо накормить. Сделать это вкусно и красиво помогает кейтеринг. В назначенные место и время специалисты доставляют блюда и закуски ресторанного уровня, сервируют столы, обслуживают гостей.

Красноярская компания «7events» входит в число лидеров местного рынка выездного обслуживания. Кроме того, скоро год, как наши профи стали покорять Санкт‑Петербург. Основатель и совладелец компании Илья Солопов рассказал об особенностях сферы, планах и любимых блюдах заказчиков.

На высоком уровне

Илья, что такое современный кейтеринг, какие услуги вы предлагаете?

— Это обслуживание мероприятия на высоком уровне независимо от масштаба события. Кейтеринг предполагает не только доставку готовых блюд и закусок. Это составление индивидуального меню, оформление зала или открытой площадки — мебель, посуда, текстиль, а также работа официантов.

За семь лет ваша небольшая, но амбициозная и энергичная команда стала компанией с богатым опытом и прекрасной репутацией. Сегодня «7events» — это...

— Сейчас у нас большой штат собственных сотрудников. Да, к разным задачам мы привлекаем специалистов со стороны, при этом у нас своя сильная команда. Работаем на мероприятиях любого формата, в том числе масштабных, где количество участников более 500 человек. Только в прошлом году мы реализовали обслуживание на 434 мероприятиях.

Плотный график… Это даже больше, чем дней в году.

— Да, дело в том, что на некоторые популярные даты мы планируем несколько событий. Такая ситуация обычна для праздничных дней. Например, 23 февраля, 8 Марта, когда много фуршетов и банкетов. Также это корпоративные события в декабре и свадебные мероприятия летом. Цифра, которую я назвал, не учитывает формат доставки. У нас также много заказов, когда нужно привезти готовые блюда и закуски на площадку мероприятия, без обслуживания.

Планы на Питер

Как возникла идея открыть филиал компании в Санкт‑Петербурге, почему выбрали именно этот город?

— Туда в 2021 переехал наш шеф‑повар Анатолий Петухов. В этом городе мы развиваемся плавными шагами, без резких рывков, это наш сознательный выбор. Мы решили обойтись без инвестиций со стороны, используем только собственные средства. Конкуренция очень большая, кейтеринговых компаний огромное количество. Но и спрос тоже высокий, в Санкт‑Петербурге проходит много мероприятий, и выездное обслуживание востребовано. Мы быстро нашли подходящее помещение, запустили процесс за несколько месяцев.

Стабильная работа компании там уже налажена, но свою нишу мы пока еще ищем.

Можете поделиться примером какого‑то особенно интересного мероприятия, на котором вы работали?

— Летом мы обслуживали свадьбу на 150 человек. Для нас такое количество гостей на одной площадке именно в этом городе стало действительно событием. Свадьба проходила на территории лютеранской церкви, в самом центре — на Невском проспекте. Место проведения было для нас не совсем обычным именно с технической стороны. Здесь нам не могли предоставить отдельное помещение для приготовления блюд. Но найти свое решение можно в любой ситуации. Планируя такие мероприятия, мы обязательно заранее с заказчиком выезжаем на площадки, смотрим, где и как можно разместить мебель, оборудование, в каких условиях нужно будет работать официантам. В итоге с учетом всех нюансов получается красивый праздник с высоким уровнем обслуживания.

То есть вы готовы абсолютно к любым площадкам?

— Да, в Красноярске у нас уже есть опыт работы с совершенно разными форматами. Например, большие банкеты для нескольких сотен гостей в залах, предназначенных для торжеств. Там обычно предусмотрены все необходимые помещения для персонала и оборудования.

Но мероприятие с фуршетом можно организовать и в условиях, когда площадь ограничена. Представьте магазин одежды. В торговом зале витрины, в подсобном помещении, скорее всего, обустроен склад. Есть только небольшая комната для персонала, где можно выпить чай. Но мы умеем проводить красивые праздники в любых условиях.

Вкус и геометрия

Выбор блюд, сочетание вкусов, подача зависят от формата мероприятия?

— Обязательно. Мы учитываем все детали: что будет удобным для гостей, в какое время проходит мероприятие, кто наша ауди­тория и какие у нее вкусы.

Мы разрабатываем предложения под конкретные пожелания. Например, организаторам конференции требуется в обеденный перерыв раздать участникам фирменные боксы с закусками. Мы смотрим, что из блюд и напитков будет наиболее удобным в такой подаче, предлагаем варианты, комплектуем.

Услугами кейтеринговых компаний сегодня часто пользуются организаторы детских мероприятий. Меню в таком случае отличается от основного?

— Наш опыт показывает, что, например, для детских праздников какие‑то специальные блюда требуются далеко не всегда. Маленькие гости таких мероприятий обычно много играют и мало едят, при этом угощения нужны как раз взрослым. Для таких событий мы предлагаем несколько видов мини‑бургеров, сэндвичей, овощные палочки, запеченный картофель, шашлычки из курицы — эти блюда с удовольствием едят все.

«Профитроль с куриным паштетом, инжирным вареньем и лепестками миндаля»… Уже само описание блюда звучит очень аппетитно. Чем вдохновляетесь при разработке меню?

— Следим за тем, что заказывают чаще всего, пробуем новые сочетания, иногда интересные варианты подачи блюд и закусок привозим из путешествий. Помогает общая насмотренность.

Большую роль в восприятии блюд играет подача, сервировка. Мы в постоянном поиске интересных и классных идей, экспериментируем с цветовыми решениями, геометрией, следим за общими тенденциями. Стол должен быть красивым, нам важно, чтобы гости смотрели на блюда с удовольствием, хотели их сфотографировать и попробовать.

У вас большой выбор меню. А если заказчик пожелает что‑то совсем оригинальное?

— Мы предлагаем готовые решения, но если необходимо — разработаем индивидуальные, с учетом предпочтений и традиций. Например, не так давно нас попросили добавить в фуршетное меню татарские блюда для гостей из Казани. Мы изучили особенности национальной кухни и адаптировали их под кейтеринг.

Что можно назвать настоящими хитами всех банкетов и фуршетов?

— Чаще всего заказывают закуски с креветками, лососем, куриным паштетом, салаты с ростбифом.

Вкусы красноярцев и жителей Санкт‑Петербурга чем‑то различаются?

— Какой‑то значительной разницы нет. Хотя есть один момент: красноярцы могут попросить сделать для праздника салат чафан, а жители северной столицы такого блюда даже не знают.

Какие планы у компании в Красноярске на этот год?

— Сейчас мы заняты поиском подходящего помещения, решили расширяться. Готовимся к летнему сезону, традиционно в этот период проходит много открытых мероприятий, как семейных, так и корпоративных.

Илья, когда проводите собственные праздники для близких, что заказываете из своего меню?

— Большие порции салатов, это очень удобно.

+7 (391) 297 9537

7eventscatering.ru

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