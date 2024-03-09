Интернет в цене: как складывается цена за разработку сайта

Стоимость разработки сайта или мобильного приложения нередко вводит предпринимателей в ступор. «ДК» разбирался, почему это столько стоит. И стоит ли это столько.

Родом из «нулевых»

В начале этого века, когда интернет только начинал свое победное шествие по миру, ценность его для бизнеса не вызывала вопросов только, пожалуй, у самых прозорливых. Сегодня же, когда объем трафика вырос в десятки раз (только за прошлый год он, по данным Cloudflare, прибавил 25%), нахождение в Сети стало обязательным для тех, кто хочет зарабатывать, а сами сайты и мобильные приложения превратились в полноценные инструменты решения тех или иных задач.

— Неважно, продаете ли вы товары народного потребления или добываете нефть, адекватно построенный и настроенный сайт или мобильное приложение способны сильно облегчить доступ к необходимым предпринимателям ресурсам — от потенциальных покупателей до кадров. И, к счастью, многие сегодня это понимают, — говорит Кирилл Гаврин, основатель интернет-агентства GeekFlow.

Казалось бы, вслед за пониманием ценности представленности в Сети должна была прийти и готовность вкладывать в ее (представленность) развитие. Однако на поверку оказалось не совсем так. Эксперты от рынка разработки констатируют: многие предприниматели до сих пор живут в «интернетных нулевых», приходя в недоумение от цен разработчиков.

— Причина в том, что, когда человек приходит, к примеру, за сайтом, у него в голове есть цель и идея. Понимание же структуры процесса и того объема ресурсов, который будет в нем задействован, ускользает. А в этой части за 20 лет произошли большие изменения, — рассуждает Гаврин.

Конечно, так называемые фрилансеры остались и по сей день. И берут они существенно меньше профессиональных агентств (10…50 тыс. рублей против 1 млн и выше). Но, как и в нулевых, это чаще всего студенты профильных направлений со всеми вытекающими — недостаточной квалификацией, узким набором инструментов и, будем честными, не всегда ответственным отношением к взятым на себя обязательствам. Плюс их компетенции чаще всего ограничиваются собственно программированием, тогда как современный сайт требует подключения знаний дизайна, маркетинга и прочего.

— Наша практика показывает, что даже выпускник профильного вуза или курсов (с ними легче, но не настолько), не имея достаточного опыта, который нарабатывается годами, не способен на высоком уровне решать задачи создания эффективного сайта. Особенно в одиночку. Здесь нужна команда, каждое звено которой заточено под свой участок и каждый является там абсолютным профессионалом, — говорит Гаврин.

При этом профессиональных специалистов сегодня катастрофически не хватает. Поэтому чем дальше, тем дороже они становятся. Уже сейчас стоимость часа их работы оценивается в среднем в 2 тыс. рублей. А часов этих может понадобиться много.

Заказчики часов не наблюдают

Создание «правильного» сайта (а мобильного приложения тем более), который будет работать в рамках заданных бизнес-процессов, а не просто висеть в Сети, оттягивая деньги за хостинг, — процесс вообще не быстрый. Начинается он с предпроектной аналитики, задача которой — систематизировать требования клиента, проанализировать проект и еще до старта пресечь возможные проблемы. Только после этого можно приступать к проектированию и созданию прототипа (это второй этап), на что в зависимости от объема задачи может уходить от нескольких десятков до сотни (и более) часов.

Следующий большой этап — это дизайн. И дело даже не столько в разработке самого внешнего вида будущего сайта, хотя и здесь не без сложностей (анимация, без которой сегодня уже никуда, кнопки, элементы оформления и т. д. — все это требует времени), сколько в необходимости адаптации сайта под различные устройства — в частности мобильные, доля потребления интернет-трафика через которые постоянно растет. По данным StatCounter, доля мобильного трафика сейчас составляет почти 55% от его общего объема в мире (по России ситуация аналогичная), а к 2025 выйдет на уровень 73%. И немалая его часть — это e-commerce.

— Дизайн должен меняться в зависимости от экрана, на который он выводится, ведь картинку разных форматов человек и воспринимает по-разному, а она должна работать максимально эффективно. Соответственно, один сайт — это как минимум пять его версий (под стандартный экран, малый, средний и большой смартфоны и планшет), а тут не обойтись изменением пары настроек, — рассказывает Кирилл Гаврин из GeekFlow.

Дальше идут верстка, программирование, тестирование, исправление (если надо) недочетов, наполнение контентом (с решением задач поисковой оптимизации) и только потом релиз. Причем один только последний этап, включающий в себя не только запуск сайта на сервере заказчика, но и его обучение работе с административной панелью, потребует до 10…12 часов.

— В целом же сегодня для разработки сайта или мобильного приложения под все современные требования рынка и ожидания потенциальных клиентов нужно в разы больше времени, нежели было 10, а тем более 20 лет назад. А это все человеческий труд, который должен оплачиваться (о ценах — выше). Соответственно, сейчас они просто не могут стоить столько же, сколько тогда, — говорит Гаврин.

Сайт выше нормы

Непонимание стоимости разработки сайта или мобильного приложения, по мнению экспертов, складывается из двух групп факторов. Первая — это, как уже отмечалось, недостаточное представление о сути внутренней кухни этого процесса и того, что и сколько в нем стоит. Второй же встречается реже, но все еще имеет место: это непонимание всей ценности этих ресурсов, которую они могут выдать. Она же на поверку очень высока.

К примеру, в сегменте интернет-продаж нормальной конверсией посетителей в покупателей считаются 2…3%. Тогда как, по экспертным оценкам, опирающимся на опыт заказчиков, современный сайт, сделанный по всем правилам и принципам, с привлечением квалифицированных специалистов, способен выдать 6…7%, а в некоторых случаях и все 10% (справедлива эта пропорция и для мобильных приложений). А это дорогого стоит.

— То, что будет зарабатывать тебе много денег, не может быть дешево. Есть много способов повысить конверсию (и не только в продажах: согласие человека работать в твоей компании, полученное в итоге изучения сайта, тоже своего рода конверсия), и чем больше их использовано, тем эффективнее будут решаться те бизнес-задачи, которые зашиты в сайт или мобильное приложение. Но, чтобы добиться этого, нужно много времени, которое, как известно, деньги. Особенно в IT, — резюмирует Кирилл Гаврин.

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