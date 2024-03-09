«Солнечный город» — достижения с опорой на себя

Самомотивация, самодисциплина, самообразование, самоопределение. Философия образовательной экосистемы «Солнечный город» выстроена вокруг «самости» ученика.

Привитый в детстве навык самостоятельных решений и ответственности за них остается с человеком на всю жизнь и становится его опорой в любых ситуациях.

О том, как индивидуальный подход и тьюторское сопровождение формируют самостоятельную личность, рассказывают родители учеников «Солнечного города».

Трек № 1. Мягкая адаптация к детскому саду

Марина Ворошилова, мама 5-летней Екатерины (посещает дошкольную ступень «Солнечного города»)

— Ключевой аргумент для меня — 20-летний образовательный опыт «Солнечного города», от яслей до школы. Он прослеживается абсолютно везде. В слаженной и профессиональной работе всех сотрудников детсада, особенно педагогов. Отзывчивых и внимательных по отношению к детям и родителям. Нет моментов, которые тут не учтены. К примеру, собственная закрытая территория образовательного учреждения — это безопасность детей и спокойствие родителей.

Задача и решение

— До 3 лет дочь не посещала дошкольные учреждения, поэтому не хотела оставаться ни с кем, кроме мамы. Адаптация в детском саду прошла максимально мягко. Большую индивидуальную работу с ребенком провели педагоги и психолог. Коллектив «Солнечного города» учел индивидуальные особенности ребенка и переживания родителей, поддержав нас грамотными рекомендациями.

Из-за аллергии у ребенка есть ограничения по питанию — в «Солнечном городе» за этим внимательно следят. Профессиональным подходом к детям отличается и образовательный процесс. Отличную работу проделал логопед, который поставил все звуки — сейчас у ребенка чистая речь. Безусловным плюсом стала возможность различных допзанятий.

Слово педагогу

Мария Бабарыко, руководитель дошкольной ступени «Солнечного города»

— Правильная и бережная адаптация к детскому саду в 1,5…3 года является успешным стартом и залогом формирования самоопределения. По сути, это первый опыт сепарации и собственных действий, выбора и понимания собственных результатов. Важно, чтобы первый шаг был положительным и служил опорой для формирования более сложных достижений ребенка. Этот период чувствителен для семьи в целом, особенно для мамы. Родители учатся доверять своему ребенку, поддерживать его, дают ему возможность проявляться и пробовать. Именно поэтому в «Солнечном городе» на этом этапе мы уделяем особое внимание поддержке семьи и, конечно, сопровождению ребенка.

Трек № 2. Привить желание учиться

Павел Лебедев, папа Миланы и Вячеслава, учеников 2-го и 9-го класса школы «Солнечный город», и 10-месячной Стефании (посещает ступень «Гнездо» «Солнечного города»)

— «Солнечный город» — лучшее образование в Красноярске, а может быть, и во всей России. Мне есть с чем сравнивать, поэтому это не просто эмоции, хотя всю нашу семью «Солнечный город» сделал счастливее и сплоченнее. Первой в образовательную экосистему попала средняя дочь, Милана. В 1-й класс она пошла в обычную школу, но стало очевидно, что такой подход к обучению для нас неприемлем. Переполненные классы и минимум внимания ребенку. Как результат — сложности в учебе и дисциплине. Знакомые порекомендовали «Солнечный город» — на первой же экскурсии мы поняли, что это наше место.

Вторым в «Солнечный город» пришел Вячеслав, на тот момент семиклассник. Ребенок неплохо учился в обычной школе, но интерес к учебе стал заметно пропадать. Проведя в «Солнечном городе» всего несколько тестовых дней, Слава уверенно сказал, что хочет учиться в этой школе. И взял на себя обязательства учиться хорошо. Младшая Стефания посещает «Гнездо» с 5 месяцев. В сравнении с другими малышами ребенок более самостоятельный и развитый, легко вливается в коллектив и редко капризничает.

Задача и решение

— Самое важное — «Солнечный город» прививает желание учиться. Это умение останется с ребенком на всю жизнь и будет опорой в любом деле. В классах от 10 до 15 человек, но главное — в школе «видят» каждого ребенка, ведь образовательный процесс выстроен на индивидуализированном подходе. При этом это не тепличные условия, а реальная жизнь, где есть место трудностям. Но все они решаются при участии педагогов и становятся для ребенка не «шрамами», а опытом.

Слово педагогу

Наталья Клюканова, директор школы «Солнечный город»

— Ясность — главный постулат школы «Солнечный город». В основе образовательной стратегии ясные действия семьи, ясные достижения ученика, ясное будущее ребенка. Мы создали пространство, где среда, материалы и окружение ясно ведут ребенка по пути осознанности, самоопределения и становления личности. Ученик «Солнечного города» имеет ясные представления о себе, своих ценностях и характере, умеет принимать решения, критически мыслит, формирует активную субъектную позицию, делает осознанный выбор, адекватно оценивает свои сильные и слабые стороны. Он развивает свои творческие способности, нестандартно подходит к решению задач, эффективно работает в команде. И главное — любит учиться, а саморазвитие становится для него главной точкой интереса.

Трек № 3. Взрастить личность

Роман Нагибин, папа Есении, ученицы 1-го класса школы «Солнечный город»

— «Сейчас побеждают не сильные, ловкие и смелые, а креативные, необычные, действующие вне шаблонов и умеющие трудиться». Эта фраза Инны Шамрай, сказанная со сцены премии «Человек года `2022», стала отправной точкой в знакомстве нашей семьи с «Солнечным городом». Максимально открытый, понятный и персонализированный подход в школе решает, пожалуй, главную проблему современного образования — пробуждает в ребенке искреннее желание учиться. Не просто транслировать знания, а анализировать и фильтровать информацию, критично и креативно мыслить. «Солнечный город» — это идеальная формула образования и воспитания детей, а также… родителей. Наши дети учатся в школе, а мы учимся быть родителями, которые не мешают, а мотивируют.

Задача и решение

— Фундаментально важно для нас, чтобы ребенок не только получил академические знания, но и развился как личность. В школе «Солнечный город» уникальность каждого ребенка ценится и оберегается. Детей здесь учат любить и принимать себя и других такими, каковы они есть. Только в этом ощущении безусловной поддержки зарождаются настоящие достижения. Для нашей семьи «Солнечный город» стал идеальным выбором — местом, где ребенок развивается в сопровождении профессиональной команды педагогов-наставников. При этом каждый свой шаг, даже если речь идет о преодолении трудностей в учебе, он делает в профессиональной и внимательной к его потребностям среде.

Слово педагогу

Инна Шамрай, основатель и руководитель «Солнечного города»

— Лучшая иллюстрация нашего подхода к образованию — результаты учеников. Это академическая успешность по всем дисциплинам и столь же важная образовательная субъектность. Педагог ставит предметные задачи для развития тех или иных компетенций ученика, а индивидуальный образовательный маршрут ребенок учится строить самостоятельно. На начальном этапе — в первом классе — в пределах дня. Дальше горизонт планирования недельный, на месяц, год. В итоге к 11-му классу у ученика развивается важнейший навык — самоопределение. Он сам выбирает ценностные ориентиры, находит индивидуальные жизненные смыслы, строит жизненные планы на перспективу и умеет этим планам следовать.

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