Жизнь в собственном доме: по шагам к мечте

Жизнь за городом многим представляется настоящей мечтой: тишина, чистый воздух. Те, кто хочет эту самую мечту превратить в достижимую цель, обращаются в ФСК «Малые этажи».

Шаг первый. Выбрать проект дома

Итак, вы решились поменять жилье. Дом за городом рассматриваете, но кажется, это слишком дорого и сложно — в памяти всплывают давние истории о замерших многомиллионных стройках. А еще хочется чего-то более современного и актуального, чем «замки из кирпича», которые были в ходу какое-то время. Как действовать, выясняем у профессионалов.

Важно, чтобы всем домочадцам было комфортно и удобно, под эту задачу определяется количество комнат, их габариты. Проект может быть типовым — сейчас в федеральной строительной компании «Малые этажи» их 30 вариантов. Разумеется, он может быть и индивидуальным: иногда клиент просто рисует на листе бумаги, каким он видит будущий дом, и из наброска вырастает мечта. Индивидуальный проект может быть каким угодно, ведь мечта у каждого своя.

Сколько детей, какого возраста, будут ли вместе с молодой семьей жить пожилые родственники? Есть ли домашние животные, нужна ли отдельная комната под рабочий кабинет или спортзал? На проект дома влияют множество критериев, будущий хозяин подробно рассказывает о них на консультации и обозначает уровень затрат на дом.

На сайте компании есть удобная опция — «Конструктор дома». Задав параметры (количество этажей, площадь, примерную стоимость), вы получите типовые варианты. Их стоимость — от 3,9 млн рублей. За подобную цену в Красноярске можно, пожалуй, купить скромную однокомнатную квартиру где-нибудь на окраине. Здесь вы получите дом с собственным парковочным местом, прекрасным видом из окна и удобным зонированием площадью 42 кв. м.

Более вместительный дом дороже. Но и на него цена не заоблачная и вполне сравнима со стоимостью обычной городской квартиры.

Кейс. Семья переехала в Красноярск из Иркутска. Обратились в ФСК «Малые этажи» с запросом на дом из газобетона: эта технология получила распространение в Иркутской области.

Решение. После консультации решили строить из СИП-панелей. Проект рассчитали в 7,1 млн рублей, аналогичный из газобетона обошелся бы в 8,5 млн рублей.

Выгода. В итоге сэкономили около 1,5 млн рублей. Дом был построен за 6,5 месяцев, сейчас хозяева ведут внутренние отделочные работы.

Шаг второй. Выбор ипотеки

Выбор ипотечной программы — еще один ответственный шаг, сделать его помогает команда ипотечных брокеров ФСК «Малые этажи». К слову, все этапы консультации, от определения проекта до ипотеки, клиенты могу совершить, не выходя из дома, онлайн. Очное присутствие требуется только для подписания договора строительного подряда, на это потребуется около часа.

У ФСК «Малые этажи» достаточно большой перечень ипотечных программ от банков-партнеров. Влияют различные факторы — размер первоначального взноса (он должен составлять от 20 до 40%), площадка участка, процентная ставки и срок. Ипотечные специалисты подберут оптимальную программу для каждого.

Кейс. Клиент обратился с запросом на ипотеку (рассматривал сельскую или семейную) в размере 6 млн рублей. Ежемесячный платеж — не больше 30 тыс. рублей.

На первый взгляд все было отлично: официальный доход, наличие первоначального взноса, материнский капитал, хорошая кредитная история. Однако при детальном анализе выяснилось, что супруга в декрете. У семьи есть потребительский кредит с ежемесячным платежом 17 тыс. рублей. Официальный доход супруга составляет 60 тыс. рублей. Дополнительный доход есть, но подтвердить его нельзя.

Решение. Сделали выбор в пользу семейной ипотеки (сельская не подходила из-за размера подтвержденного дохода).

Получили одобрение по сниженной ставке — 4%. Ежемесячный платеж составил ­28,6 тыс. рублей.

Выгода. Ежемесячный платеж в месяц удалось уменьшить на 6,4 тыс. рублей. Выгода от снижения ставки составила 2,64 млн рублей. После индексации МСК клиент сможет использовать его в досрочном погашении ипотеки, дополнительно уменьшив платеж (или срок кредита).

Шаг третий. Жизнь за городом

Благодаря современным технологиям и материалам клиенты экономят не только деньги, но и время. Строительство домов из СИП-панелей возможно круглогодично, в том числе и зимой. При этом все материалы сертифицированы для строительства в наших широтах и успешно удерживают тепло в доме, чтобы жильцы не мерзли.

Неудивительно, что люди все чаще выбирают именно эту технологию: время стройки не растягивается на долгое время и не зависит от сезона. Еще один фактор: зимой нет пикового спроса на материалы, а выбор строительных бригад очень велик. Многие процессы оптимизированы. Например, за объектами, а сейчас их в работе около сорока, устанавливается удаленный контроль и видеонаблюдение 24/7.

При этом необходимо понимать, что загородная недвижимость — это не квартира, которая встроена в городскую систему коммунального хозяйства. Жизнь в собственном доме требует определенных навыков. Поэтому клиенты получают подробную инструкцию, как пользоваться системой отопления, вентилировать и в целом как обслуживать строение. Все дома находятся на гарантии, и если возникают претензии, их устраняют.

В строительстве применяются материалы, которые улучшают качество жизни и помогают снизить количество возможных неполадок.

Один из примеров — система теплых полов XL PIPE собственного производства. Она с минимальными затратами обогревает дома в любые морозы, сохраняя при этом комфорт проживания, как в городской квартире, но за городом.

Еще одно серьезное опасение — стоимость содержания дома перекроет все плюсы жизни в нем. Современные технологии помогают существенно уменьшить и эту статью расходов.

Кейс. Семейная пара выбрала дом площадью 112 кв. м. Он был готов спустя всего четыре месяца после начала строительства. Изначально семья планировала жить там время от времени, но в итоге переехала на постоянное проживание. Решение созрело за первые четыре месяца. Содержание дома за этот период обошлось в 18 тыс. рублей, что сравнимо с оплатой коммуналки в квартире схожей площади. Супруги пришли к выводу: жизнь в своем доме может быть комфортной и недорогой.

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