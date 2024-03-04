Ирина Стрелкова: Успешность начинается с улыбки

Красивая и здоровая улыбка может открыть человеку множество сценариев эффективной и насыщенной жизни.

О том, как это работает, рассказывает Ирина Стрелкова, директор сети премиальных стоматологических клиник Mira.

Когда я стала проводить много времени за границей, то заметила одну вещь: люди здесь куда более открыты и доброжелательны к внешнему миру, чем у нас. Причин тому много, но главная, как мне кажется, в том, что они чувствуют себя уверенно. В первую очередь — в себе. Спрос на такую уверенность постепенно формируется и в России.

Современная жизнь насквозь пропитана коммуникациями. Мы общаемся с семьей, партнерами, клиентами. И чем эффективнее проходят эти коммуникации, тем увереннее мы себя чувствуем. Всевозможные тренинги, коуч-сессии, работа с наставниками — все это, безусловно, помогает. Но всех задач не решает. Да, провожают по уму, но встречают все же по одежке. И речь здесь не столько о вещах, сколько о том общем впечатлении, которое человек производит при первом контакте. Ничто так не располагает собеседника, как здоровая улыбка!

Будучи руководителем стоматологической клиники, стала обращать внимание на то, как европейцы и американцы следят за зубами. И то, что я увидела, в корне отличалось от российской практики. Исправление прикуса, брекеты, профилактический осмотр минимум раз в полгода, ультразвуковая чистка и многое другое — все это для них давно норма жизни. И результат виден очень отчетливо — они много и охотно улыбаются.

Еще одно наблюдение. Если у нас в тот период человек начинал заботиться о зубах только в относительно зрелом возрасте, то там к этому люди приучены с детства. В результате, с одной стороны, во взрослую жизнь человек входил, уже получив позитивный опыт «улыбчивого» общения — и в среде, и со стоматологом (что не менее важно), а с другой — у него уже было сформировано понимание важности заботы о зубах.

В последние несколько лет я стала замечать, как осознанное отношение к состоянию зубов постепенно приходит и в Россию. Иллюстрацией может служить спрос на эстетическую стоматологию в нашей клинике: за 11 лет жизни на рынке не было периода, чтобы он не увеличивался. Даже во время введения санкций этот спрос продолжил расти. Та же ситуация и на детском направлении. И это правильно: дети должны расти с красивыми зубами, иначе ни о каком гармоничном взрослении и речи быть не может.

Конечно, стоматология не ограничивается одной лишь эстетической составляющей. Тем более что полноценно улыбаться можно, только имея здоровые зубы. Радует то, что и на этом направлении наши люди стали куда более продвинутыми, чем еще 10…15 лет назад. К тому же медицина развивается семимильными шагами: новые технологии, современные полимеры, более совершенные подходы к обследованию и лечению — все это позволяет в нормальные сроки получить максимально здоровые зубы, а значит, еще на шаг приблизиться к идеальной улыбке.

Однако вернемся к коммуникациям. В психологии есть такое понятие — раппорт. По сути, это контакт, который ведет к взаимопониманию. Так вот, улыбка считается одним из самых эффективных инструментов его установления. А ведь раппорт крайне важен во многих сферах жизни. Наши пациенты очень часто говорят, что им стало легче находить общий язык с окружающими, будь то члены семьи, партнеры или клиенты, да просто продавцы в магазинах. Все это приводило к тому, что они становились успешнее как в личной, так и в профессиональной жизни.

В общем, с улыбки начинается не только дружба, как пелось в детской песенке, но и успешность человека.

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