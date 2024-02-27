В Красноярске подешевела бытовая техника и одежда

Годовая инфляция в Красноярском крае в январе 2024 ускорилась до 8,38% после 7,78% в декабре 2023. Об этом сообщили в красноярском отделении Банка России.

Среди факторов роста цен эксперты называют увеличение затрат производителей и поставщиков и повышение спроса на отдельные услуги.

Цены на продукты в годовом сопоставлении выросли на 9,43%, а за месяц — на 8,72%. Заметно подорожали говядина, свинина, колбасные изделия, сливки, сметана и сыр. Это связано с удорожанием импортных кормовых добавок и ветеринарных препаратов. Также выросли издержки переработчиков мяса и молока из-за увеличения затрат на доставку продукции и оплату труда. Неблагоприятные погодные условия в странах Западной Африки привели к дефициту какао-бобов. Как следствие, выросли цены на шоколад и конфеты.

А вот непродовольственные товары в годовом выражении подешевели в январе до 5,13% после 5,20% в декабре. Так, заметно снизились цены смартфоны, беспроводные наушники и одежду — мужские джинсы, женские пиджаки, платья и меховые пальто.

Годовой темп прироста цен на услуги в январе увеличился до 11,19% после 9,92% в декабре. Например, подорожали авиабилеты из-за спроса на перелеты, а также гостиницы, опять же из-за востребованности. Из-за роста затрат на оплату труда, импортные материалы и оборудование ускорился рост цен на бытовые услуги, в частности, на женские стрижки и маникюр.