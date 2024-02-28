Николай и Мария Олюнины об искреннем сервисе и новом ресторане

История LaFamille Group началась с мечты о создании места, где будет хорошо и комфортно каждому — и старшему поколению, и малышам. Так родилась идея «искреннего» сервиса.

Знаменитый спортсмен, олимпийский чемпион Николай Олюнин стал одним из медалистов Олимпийских игр в Сочи ровно десять лет назад. На призовые деньги семья решила реализовать мечту — создать ресторан. На старте это представлялось несложным. Однако в реалиях пришлось учиться на собственном опыте, набивая шишки. Возможностей для специализированного обучения тогда почти не было. Забегая вперед, скажем: все получилось. А ресторанная группа стала примером того, как семейные ценности становятся основой успешного бизнеса. Соучредители Николай и Мария Олюнины рассказали о том, как развивались их проекты и какие ресторанные открытия они готовят в ближайшем будущем.

Ресторан для всех поколений

Достижения большой и дружной семьи Олюниных — это несколько проектов. Пожалуй, наиболее известен ресторан LaFamille в Удачном. В свое время он стал едва ли не первым местом, где мамы с детьми чувствовали себя любимыми и долгожданными гостьями, а не источником шума и беспокойства. В ресторане созданы условия, позволяющие отдыхать с удовольствием и комфортом, — комната для кормления, настоящая песочница, игровая.

— У нас большая семья, и мы сами чувствовали, чего не хватает городу. А именно места, где хорошо и комфортно будет всем: и старшему поколению, и грудным малышам. Таким был первый ресторан группы, позже по этим же принципам начали создаваться другие проекты, — рассказывает Мария Олюнина, соучредитель LaFamille Group.

Сценарии счастливой жизни

Если ресторан LaFamille — место, куда едут отметить важные события со всего города, то траттория LaFamille и ресторан «Тироль» на Южном берегу — более камерные форматы. Основной трафик заведений — жители ближайших районов.

Дом событий «Сосны» появился из стремления создать комфортное современное пространство для больших семейных праздников. Одновременно уютное, стильное и технологичное, чтобы артисты любого уровня могли работать в концертных условиях.

Главным для группы были и остаются семейные ценности. С годами идеи, которые закладывались на старте, масштабировались, но изначальный посыл остался и применяется во всех проектах.

— Мы поняли, что нам нравится дарить людям эмоции, формировать сценарии счастливой жизни. Эта мысль лежит и в основе проекта бань на воде «ЛЕС». Это домики на Красноярском море, где создаются душевные воспоминания: вечера у костра, печеная картошка, рыбалка. Незабываемые моменты, которые зрелые люди с теплом будут вспоминать в старости, а дети, мы надеемся, перенесут в свои семьи, — рассказывает Мария Олюнина.

Сейчас LaFamille Group готовит к запуску базу отдыха в Хакасии «Канжуль». Еще один ожидаемый запуск — ресторан «Буян», он появится в общественном пространстве «Остров».

«Буян» — ресторан теплых воспоминаний

За годы, которые прошли с момента основания LaFamille Group, уровень местных ресторанов серьезно вырос. Однако соучредители считают, что у сферы достаточно емкости для различных проектов. Главное — найти свою нишу и развиваться.

— Красноярскому рынку гастрономии нет равных в регионах страны. Рестораны в нашем городе по уровню не ниже столичных. Работать в среде, где задана такая высокая планка, — дополнительный драйв и удовольствие. Наша сильная сторона — семейственность, а наше развитие в том, чтобы не бояться экспериментировать в этом направлении, — говорит Николай Олюнин.

Концепция ресторана появилась в результате большой работы, мозговых штурмов и специального гастротура. Создатели стремились передать глубокие и важные смыслы, при этом избежать излишней сложности, сделать идею «Буяна» простой и понятной.

— Когда нас пригласили зайти на площадку «Острова», мы приехали знакомиться с местом и сразу почувствовали: идея пространства перекликается с ценностями LaFamille Group. Идея загородного отдыха в самом центре Красноярска — вау! — рассказывает Мария Олюнина.

Будущий ресторан появится на острове Отдыха, в самом центре оживленного Красноярска. Это место, где посреди забот и бесконечной череды дел можно будет сделать паузу и очутиться в особом мире. К идее отсылает само название из «Сказки о царе Салтане», где стоял остров Буян «среди моря-окияна», ставший местом воссоединения царя с семьей. Так родилась концепция локации как ресторана теплых воспоминаний, а сказочные мотивы стали акцентами. Речь идет в том числе об оформлении, которым занималась студия «LEFT-дизайн».

— Красноярцы увидят светлое, уютное помещение, в которое захочется вернуться. Мы старались создать интерьер с акцентами, один из которых — очаг. Дровяной камин будет согревать гостей в основном зале, а в печи на открытой кухне будут готовиться любимые блюда, — продолжает Мария Олюнина.

Идеи «Острова» и «Буяна» продолжают ценности LaFamille Group. Уникальный формат загородного отдыха в центре мегаполиса наверняка станет традицией для многих семей — после работы прокатиться на лодке по Енисею, побыть с близкими в «Буяне»... Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что новое заведение станет местом душевных встреч и теплых воспоминаний. Кстати, и в оформлении ресторана используется много тактильно приятных материалов — все это будет дополнительно работать на создание атмосферы эмпатии.

Единая парадигма ценностей

Миссия LaFamille Group звучит просто — окружить гостя заботой, поддерживать и формировать семейные ценности. Много внимания уделяется этим принципам внутри команды. Важные моменты взаимодействия с гостем прописаны в специальных документах, по которым обучается персонал.

— Мы учим персонал не бояться ошибок. Они случаются с каждым, по-настоящему важно только то, какие уроки мы из них извлекаем. Наш принцип — индивидуально отработать каждый негативный отзыв, позаботиться о боли гостя. Часто именно после этого посетители становятся постоянными клиентами, видя нашу открытость и искренность, — объясняет Мария Олюнина.

Николай Олюнин добавляет, что управление проектами группы — в руках разных представителей одной большой семьи.

— Каждый отвечает за отдельные проекты, при этом все вместе мы движемся по одному пути. Поэтому такой формат бизнеса для нас оптимален, он облегчает взаимопонимание и формирование концепций. Ведь мы воспитаны в единой парадигме ценностей, смотрим в одну сторону и следуем к одной цели, — резюмирует Николай Олюнин.