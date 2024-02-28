Тандемы в бизнесе, кадровые кейсы и бьюти-рейтинг: вышел новый номер «Делового квартала»

Первый номер 2024 получился плотным и насыщенным. Он задает формат работы, которого редакция будет придерживаться весь год, запуская новые формата и возвращая подзабытые.

Первый в 2024 номер журнала «Деловой квартал» в Красноярске вышел из печати. Его новшеством стали форматы, которых раньше либо не было вовсе, либо давно не выходили.

Одним из таких новшеств стали метатемы — в течение годы в журнале будут выходить материалы, посвященные некой одной проблематике, актуальной для сегодняшнего дня, и раскрывающие ее с разных сторон. Всего таких метатем несколько. И первая — это люди. Или, иными словами, кадры. Где их искать, чем удерживать, как развивать и куда вести. Этим и многим другим темам был посвящен прошедший в феврале дискуссионный клуб «Делового квартала». Сам формат этого мероприятия также был обновлен — оно фактически превратился в профессиональную конференцию, на которой руководители и HR’ы красноярских (и не только) компаний делились реальными кейсами работы с персоналом.

В феврале этого года свой 60-летний юбилей отмечает Василий Попов — генеральный директор ГСК АРБАН, которая, можно сказать, является метапартнером «Делового квартала». Это компании, с которыми журнал сотрудничает очень давно и пристально следит за их движением и достижениями, радуясь им как своим. В новом номере редакция рассказала, как жизненные принципы Василия Попова (на обложке) реализуются в деятельности его компании.

Еще один похожий формат, знакомый давним читателям ДК, — это бизнес-стори. По сути, это рассказы о том, какой путь прошли известные красноярские бизнесмены и предприниматели от начала своей карьеры до сегодняшнего дня. Как их человеческие ценности влияли на это движение. Первым героем вновь возвращенной рубрики стал бывший банкир, а ныне «знатный фермер» Андрей Болсуновский. Спойлер: козы на «Хаммере» — это не фигура речи.

Если Болсуновский весь свой бизнес строил сам, то множество проектов в Красноярске реализуется в партнерстве, которое нередко превращается в крепкие и долгоиграющие тандемы. Редакция ДК встретилась с несколькими такими предпринимателями и поговорила о том, как они уживаются друг с другом в бизнесе.

Добавили нового и к любимым многими рейтингам. В февральском номере он посвящен клиникам эстетической медицины — рынка, который так анализировался в последний раз несколько лет назад. Результаты местами неожиданные, местами удивительные.

Продолжил тему красоты составленный редакцией топ бьюти- и фэшн-пространств Красноярска. Журналисты ознакомились со многими из представленных в городе и отобрали самые оригинальные.

От новшеств перейдем к постоянным форматам. Можно сказать, столпам. И один из них — это ивенты, которые «Деловой квартал» устраивает для своих читателей и партнеров. Традиционно первым в году идет «Бизнес-Девичник». Главный редактор журнала и генеральный продюсер проекта Юлия Чанчикова рассказала, каким он (девичник) будет в этом году.

Авиапутешествия уже давно стали привычными для красноярцев. Однако, современный аэропорт — это не только самолеты и все, что с ними связано. Бутики, рестораны, гостиницы и многое другое — тоже неотъемлемая часть жизни воздушной гавани, а значит и пассажиров. В преддверии туристического сезона редакция ДК заглянула за кулисы неавиационного аэропорта Красноярска. О том, что увидели, в интервью руководителя этого направления Марины Обыбок.

Ну и, конечно, не забыли в февральском номере о цифровизации (тоже, по сути, метатема последних лет). В частности, о сайтах, мобильных приложениях и прочем подобном. Изучили, почему это сейчас столько стоит. И стоит ли оно того.

Журнал «Деловой квартал» в Красноярске традиционно распространяется по адресной подписке. Также его можно почитать в кафе и ресторанах города. А pdf-версию можно полистать здесь.