Новый EXEED VX — для сибирского климата, дорог и комфорта

Автомобильный рынок в России сильно изменился за последние два года. Вместе с Александром Боровским, директором EXEED Центр Медведь, разбираемся, какие автомобили сейчас популярных у красноярцев.

«Медведь Холдинг» уже 30 лет на автомобильном рынке, за это время успел поработать со многими известными брендами. Почему EXEED?

— EXEED — премиальный китайский бренд со своей философией и ДНК. У разработчиков этого внедорожника большой опыт работы с крупными автоконцернами. Качество автомобилей EXEED не уступает самым строгим европейским стандартам. Вместе с автомобилем клиент получает доступ к целому ряду сервисов и услуг высочайшего качества, включая обслуживание в официальном сервисном центре EXEED.

У бренда EXEED много моделей. На какую стоит обратить особое внимание?

— В декабре прошлого года вышел новый кроссовер EXEED VX FL с полным приводом и полноценным зимним пакетом. Он идеально подходит для нашего климата и не самых идеальных дорог. Он уже в EXEED Центр Медведь и доступен для тест-драйва.

Чем новый EXEED VX отличается от предыдущих моделей?

— EXEED VX FL — максимально премиальная версия кроссовера, рассчитанная на пять или семь пассажирских мест в зависимости от комплектации. Он подходит для различных режимов езды. 249 лошадиных сил позволяют разгоняться до 100 км/ч всего за девять секунд. Вопросу безопасности производители уделили огромное внимание. Новый VX оснащен повышенной шумоизоляцией, камерой кругового обзора 540, функцией «прозрачный пол» и десятью подушками безопасности. С такими возможностями водитель максимально контролирует ситуацию на дороге.

Расскажите подробнее про встроенный функционал.

— Он очень разнообразен. Выделю самые интересные и приятные для автомобилиста функции:

электронная система EXEED Connect, которая включает все необходимое водителю и пассажирам в дороге: онлайн­навигацию, развлекательную аудиосистему, видео, игры, а также цифровые сервисы управления функциями автомобиля;

мощная аудиосистема, которая включает 23 динамика;

тройной центральный экран на кокпите (два дополнительных дисплея по 12,3 дюйма и центральный сенсорный дисплей с диагональю 15,6 дюйма);

функция массажа, встроенная в оба передних сиденья.

С функциональной составляющей разобрались. Чем порадует дизайн обновленной модели?

— Во-первых, это полноразмерный внедорожник, который точно не останется незамеченным на дорогах. Сам дизайн был разработан международной командой в дизайн-центре EXEED в Мюнхене, поэтому в интерьере очень тонко обозначен минимализм, а в отделке преобладают натуральная кожа и дерево. На выбор представлено три цветовых решения интерьера: коричневый, черный и белый с элегантными хромированными или медными деталями.

Что еще нужно знать будущему владельцу такого автомобиля?

— Чтобы оценить все преимущества и недостатки, лучше приехать в EXEED Центр Медведь на ул. Караульную, 37 и пройти тест-драйв. Оказавшись за рулем, можно определить, ваш это автомобиль или нет. У меня самого в семье уже два «Эксида», поэтому я точно знаю, о чем говорю.

А где обслуживать такой автомобиль? Есть ли какие-то ограничения?

— Как и любой качественный автомобиль, EXEED требует профессионального и бережного ухода. При прохождении ТО, замене масла или шиномонтаже важно использовать оригинальную продукцию и знать все нюансы обращения с таким авто. Поэтому рекомендуем обращаться в официальный сервис, где специалисты имеют необходимую квалификацию, а оборудование соответствует стандартам бренда. В EXEED Центр Медведь можно не только приобрести автомобиль, но и проходить регулярное послепродажное обслуживание. Мы гарантируем качественный и профессиональный подход.

Красноярск

Караульная, 37

+ 7 (391) 290 09 90

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